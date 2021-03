Brozo sí es misógino, pero solo el público puede acabar con él: Víctor Trujillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una semana después de que Brozo se defendió de las acusaciones de misógino y machista que le endilgaron en redes sociales por su mensaje de apoyo a las mujeres que marcharon el 8 de marzo, el actor detrás de ese personaje, Víctor Trujillo admitió que Brozo sí lo es, pidió disculpas y afirmó que solo el público, no el régimen, pueden acabar con él.

En un video de 1:53 minutos, fechado el 20 de marzo, Trujillo, quien se presenta como actor, productor, director, escritor y comunicador mexicano multiask en su cuenta de Twitter, señaló:

“Si alguna de ustedes se sintió ofendida por lo que yo dije o hice a través de cualquiera de mis personajes, a través de todos estos años, lo lamento muchísimo. De veras, lo lamento”.

No obstante, minutos antes dijo que “el problema, en este caso, en esta situación, en esta circunstancia, no es la misoginia de un payaso, sino la intolerancia, la censura y la amenaza de intentar llevarnos hacia un pensamiento único”.

Al principio de su mensaje, señaló que cuando Brozo “criticaba a Vicente Fox, los que hoy lo repudian, aplaudían. Cuando reprobaba mi payaso a Calderón, los que hoy lo repudian, aplaudían. Cuando se fue mi payaso contra Peña, los que hoy lo repudian, aplaudían.

“Hoy, cuando ese mismo payaso critica y cuestiona a Andrés Manuel López Obrador, esos mismos que aplaudían alborozados, hoy, lo marcan con una letra escarlata y lo linchan”, se quejó.

Señaló que quienes conocen al payaso, desde hace muchos años, tienen muy claros todos sus giros y evoluciones. Tan es así que han estado conviviendo, entre nosotros, los últimos 33 años, o su relación no sería explicable.

“Todo está consignado, todo se puede ver y leer porque, a referencia de otros, no tengo que reservar información durante los próximos 5 años.

De hecho, hasta mi vida privada, es pública”, afirmó.

La polémica

El escándalo comenzó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer cuando mandó un mensaje de apoyo a las mujeres: “¡Grita!/Karem Flores”, escribió.

Ese 8 de marzo, su personaje Brozo compartió una fotografía de él disfrazado de la Beba Galván –uno de sus personajes—rodeada de hombres semidesnudos, como una memoria.

Y aludió al mensaje en redes del candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, enviado a las mujeres, a quienes dijo respetar y admirar. “Son el motor de la de la cuarta transformación. ¡Qué vivan las mujeres!, remató el candidato acusado de violación.”

Este lunes, Félix Salgado Macedonio aseguró en su cuenta de Twitter que las mujeres, a quienes dijo respetar y admirar, son el motor de la cuarta transformación. ¡Que vivan las mujeres!, remató el candidato acusado de violación. uD83EuDD26uD83CuDFFB???https://t.co/O1TAXPzLaY — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) March 9, 2021

En las redes tuvieron memoria y le recordaron imágenes, fotos y videos donde mostraba a las mujeres con poca ropa en sus programas televisivos y su trato hacia ellas y lo tacharon de misógino y machista.

El productor, fundador de Argos Comunicación y seguidor del presidente, Epigmenio Ibarra, fue quien hizo los primeros señalamientos contra Trujillo por el personaje “La Reata” y otros que aparecían en sus personajes y escribió: “Veo esto en la red. Y pensar que Víctor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban.”

Veo esto en la red. Y pensar que Victor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban. pic.twitter.com/uDYGIZOjdE — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) March 12, 2021

“Víctor Trujillo es el misógino que dice ser actor y no acepta su falta de respeto hacia la mujer, alegando que quienes lo hacen son sus ‘personajes’. Es el mismo que puso el grito en el cielo cuando otro actor interpretó a ‘Madame DD’… Ahí le dolió que imitaran a su chica”, escribió un usuario.

Víctor Trujillo es el misógino que dice ser actor y no acepta su falta de respeto hacia la mujer, alegando que quienes lo hacen, son sus "personajes"



Es el mismo que puso el grito en el cielo, cuando otro actor interpretó a "Madame DD".



...ahí le dolió que imitaran a su "chica" — malthus gamba (@MalthusGamba) March 15, 2021

“A Víctor Trujillo no se le tacha de violador ni acosador, se le critica porque, durante años, denigró a mujeres en sus programas. Él era el actor y el guionista de los ‘chistes’. Era su espacio y su mensaje. Que no se victimice: sólo que ofrezca disculpa. No es tan complicado.”

A Víctor Trujillo no se le tacha de violador ni acosador, se le critica porque, durante años, denigró a mujeres en sus programas.



Él era el actor y el guionista de los “chistes”. Era su espacio y su mensaje.



Que no se victimice: sólo que ofrezca disculpa. No es tan complicado. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) March 15, 2021

Otro usuario compartió una degradante imagen de él recargándose en las caderas de una mujer rubia acostada sobre su escritorio, en su programa “Las Nueve y Sereno”, de 2001 y remató: “No, no es brozo el que se ve en la imagen; es Víctor Trujillo y ya utilizaba a mujeres para ‘dar notas’”.