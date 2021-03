Cabal Peniche no puso un solo dólar para Radiópolis ni para Interjet: Alejandro Del Valle

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exbanquero tabasqueño Carlos Cabal Peniche no puso un solo dólar para la compra de la participación accionaria de Televisa en Radiópolis, ni para la adquisición de la aerolínea Interjet, reveló el empresario Alejandro Del Valle.

En una reunión con medios de comunicación, meses después de que su nombre comenzó a aparecer públicamente, junto con el de Cabal Peniche, Del Valle relató cómo se involucró en dos temas centrales para la familia Alemán: la compra de Radiópolis y la venta de Interjet, gracias al empresario beneficiario del Fobaproa en el salinismo, quien ya dejó de ser su socio.

“A mí me invitó Carlos Cabal a la compra de Radiopolis, me dijo: ‘oye, hay una oportunidad, los Alemán necesitan 35 millones de dólares, y nos hacemos dueños del 90% de Radiopolis’", narró el empresario, quien empezó a escalar de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, cuando el gobernador era Arturo Montiel.

"Yo le pregunté: ‘¿por qué 90, si ellos pusieron 35 y nosotros vamos a poner 35?’. Él me dijo: ‘es una oportunidad porque si él (Miguel Alemán Magnani) no paga esta semana, pierde todo, pierde los 35 y no puede quedarse con Radiópolis’. Yo no negocié, negoció Carlos Cabal”, aseguró.

El empresario, hoy presidente de Interjet, sostuvo que supuestamente Cabal Peniche iba a conseguir los recursos y él operaría el negocio. Aquel le aseguró que conseguiría los 35 millones de dólares con un banco europeo, pero nunca llegó el dinero.

“Pagué los 5 millones de dólares (a Televisa), nunca llegó el dinero de Cabal. Tuve que ir a conseguir 30 más (…) ¿Por qué no llegó? Porque yo creo que hoy es muy difícil que exista alguien en el mundo financiero que le preste a Carlos Cabal Peniche, por su historial”.

Del Valle dijo que consiguió los 30 millones de dólares con la financiadora Crédito Real de Ángel Romanos Berrondo, y ese dinero fue para la empresa Nuncio, propiedad de Teresa Pasini Bertrán, esposa de Cabal Peniche. Lo anterior, pese a que Crédito Real le hizo firmar y le dijo: ‘te lo presto a ti, no a Carlos Cabal ni a su esposa”.

Mientras se concretaba la compra del 50% de las acciones de Radiópolis que pertenecían a Televisa, por parte de Grupo Coral de Miguel Alemán Magnani, con el crédito a Nuncio, Alejandro Del Valle y Cabal Peniche supieron por parte de Miguel Alemán Velasco que Interjet enfrentaba serios problemas financieros y que la iban a quebrar.

“Fue cuando nosotros dijimos: creemos que todavía se puede rescatar, hay que estudiarla”, contó Del Valle.

En junio de 2020, HBC International, de la familia Del Valle, adquirió por 150 millones de dólares el 90% de las acciones de la aerolínea de los Alemán, quienes se quedaron con el 10%. En noviembre, aquel se convirtió en presidente ejecutivo de Interjet y a principios de diciembre se informó que también era el nuevo presidente del Consejo de Administración.

Alejandro Del Valle manifestó que la familia Alemán no sabía exactamente cuál era la deuda de ABC Aerolineas S.A. de C.V., razón social de la compañía, que asciende a mil 250 millones de dólares, razón por la que tuvo que suspender sus operaciones desde el 18 de diciembre pasado.

“Decían: debemos como 800 millones de dólares, tenemos un adeudo con el fisco, yo voy a pagar los impuestos, no te preocupes, son míos. Ya lo estoy pagando con aviones rusos, voy a entregar los 22 aviones en pago, ya me los aceptaron, ustedes métanle 150 millones de dólares y esto va a caminar bien”, subrayó el nuevo dueño. “No tienen ni idea”, abundó.

De acuerdo con Del Valle, consiguió un préstamo de 150 millones de dólares y le pidió a Carlos Cabal que se retirara de la empresa, pues tampoco había conseguido el dinero para esta transacción.

Luego rompió con Cabal Peniche en Radiópolis. “Le dije que Radiópolis no me había incluido en la empresa de su esposa y que yo no estaba de acuerdo en ese plan, y que si no me incluía yo no iba a estar en Radiópolis y yo iba a pedir mi dinero. Él prefirió irse con abogados, demandar a Prisa, denunciar al director de Prisa. Mandarles policías a las oficinas. Le quiso secuestrar las oficinas, le falló”.

En julio del año pasado, Grupo Coral informó que consiguió el dinero para la compra de Radiópolis gracias a un grupo de inversionistas, entre ellos Teresa Pasini, Samantha Del Valle --hija de Alejandro del Valle-- y Rosa Rubio, esposa de Carlos Aguirre, quien fue director de Grupo Radio Centro hasta 2013.

Meses después, el diario español El País, del Grupo Prisa, dueño del otro 50% de las acciones de Radiópolis, informó que las acciones compradas por Coral fueron a dar a un fideicomiso controlado por una sociedad de reciente creación integrada por Cabal Peniche, Del Valle y Aguirre, y en la que Alemán Magnani mantenía sólo 10%.

Pero Alejandro Del Valle acusa que el fideicomiso fue un fraude. “Aparecen los nombres de mis hijos, Samantha Del Valle y Charly Del Valle, pero el famoso fideicomiso no se hizo”.

Sobre el futuro de Radiópolis, afirmó que están en juicio para que puedan vender “la radio” y se pueda pagar a Crédito Real: “Si no se vende Radiopolis en el valor en el que nos vendieron, el primero que pierde soy yo”.

E insistió: “Ni en Radiopolis ni en Interjet (Cabal Peniche) ha metido un dólar, un solo dólar”.

Pese a todo, Alejandro Del Valle aseguró que no está peleado con Carlos Cabal: “No tengo comunicación. No es un mal hombre, pero no es muy claro”.

Y aseguró que con la familia Alemán tiene una buena relación e incluso espera que puedan reconfigurar las acciones de Interjet para que tengan más del 10% de la compañía. “La marca Interjet es Alemán”, reconoció.