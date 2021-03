Interjet entrará en concurso mercantil para evitar la quiebra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aerolínea Interjet entrará en concurso mercantil en México la próxima semana, y luego se acogerá al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, para dar confianza a los fondos de inversión y salvar a la compañía, dijo el presidente Alejandro Del Valle.

En una reunión con medios de comunicación, el empresario dijo que el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, le aconsejó irse a concurso mercantil porque le dijo que “cree que tiene rumbo” y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere que se vaya a la quiebra.

“El gobierno me instruyó a entrar a concurso mercantil porque ya era mucha presión del sindicato”, dijo Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de la aerolínea.

Con un tono optimista sobre el futuro de Interjet, Alejandro Del Valle, dueño del 90.4 por ciento de las acciones tras una inversión de 150 millones de dólares, dijo que espera que la aerolínea salga de la crisis pues hay 18 fondos de inversión interesados, y tiene ya tres cartas de intención de Lufthansa Consulting, Sigma y WTI.

Alejandro del Valle

“Los fondos de inversión necesitan seguridad en la cuenta, no hay seguridad sin la orden de un juez”, dijo. “No va a haber un fondo en el mundo que te deposite si no estás en concurso mercantil”, añadió.

La deuda total de ABC Aerolíneas SA de CV, según dijo Del Valle, es de mil 250 millones de dólares, entre ellos: 380 millones por la compra de aviones rusos, 250 millones por impuestos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 140 millones a acreedores y 25 millones de dólares de nómina.

Dijo que las deudas con dos mil proveedores se están revisando, y habrá auditorias pues encontró que la empresa que dirigía Miguel Alemán Magnani estaba plagada de corrupción, saqueos y malos manejos.

“El saqueo es descomunal, todos los contratos firmados con personas físicas”, acusó el propietario de la empresa de servicio de call center, Telmark Contact Line y Servicios de Personal del Estado de México (SPEM).

Con el concurso mercantil, señaló, primero se pagará a los 5 mil 600 trabajadores, quienes no han cobrado desde hace cinco meses, luego impuestos y proveedores.

En Estados Unidos la deuda de Interjet alcanza los 50 millones de dólares de impuestos, los cuales tienen que ser pagados por los Alemán, aseguró.

“Han hecho propuesta con terrenos, en caso de que no puedan pagar, Interjet tiene que pagar. Trataré de llegar a una negociación para pagar una parte, porque no hay fondo que le meta a los impuestos. Los fondos te dicen: no quiero pagar impuestos, no quiero que me saquen 250 millones y desaparezcan en los impuestos”, dijo El presidente de la empresa HBC International.

Del Valle dijo que si no se concreta la llegada de los fondos de inversión entonces Interjet será rematada.