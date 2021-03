López-Gatell celebra "buenas señales" que reflejan tendencia al descenso de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, celebró “las buenas señales” que vienen dentro del Programa Nacional de Vacunación contra Covid-19, que se reflejan en que la tendencia de la epidemia en las 32 entidades federativas es al descenso.

“Siempre dejamos en claro, desde la primera vez que señalamos esto en la tercera semana de enero, cuando dijimos vemos señales preliminares de una tendencia al descenso, a la reducción en el número de casos, enfermos, hospitalizados y defunciones, alertamos no echar campanas al vuelo, no confiarnos y no pensar en que ya se acabó la epidemia”, informó en la conferencia de prensa vespertina.

Esa reducción, que quiere decir que hay menos casos que la semana previa, mostrada ayer, de 30% de la incidencia, ahora sigue con 29% y aun con la reducción que va ocurriendo a lo largo de la semana.

Pidió tener conciencia de que no hay garantía de que la epidemia terminará, excepto que cese en el mundo entero, añadió.

“Es un aspecto importante que nos alienta en todo el país, porque nos permite vislumbrar la normalización, la recuperación de actividades públicas, en particular aquellas que están vinculadas a derechos explícitos, como el de la educación”.

No relajemos las medidas de prevención. La epidemia registra una tendencia en descenso pero sigue siendo necesario cuidarse para evitar una nueva ola. pic.twitter.com/gxKZLn5gg4 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 23, 2021

El otro aspecto positivo es que, en la reunión de los lunes con el gabinete y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, destacó la presencia de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, con quien el viernes reciente afinaron los detalles de la posible apertura de las actividades escolares en Campeche.

“En Campeche ya tenemos el 100 por ciento de la cobertura de la vacunación a los adultos mayores y prácticamente la cobertura completa, también, del personal educativo. Nos faltan poco más de 6 mil aplicaciones de la vacuna en el personal educativo en Campeche para completar el censo, la meta de lo que se espera.”

Así, dijo, estarán identificando próximamente otras entidades federativas que son susceptibles a esta normalización utilizando las medidas de seguridad sanitaria.

Destacó que el martes y el miércoles próximos estarán con la titular de la SEP en Campeche, trabajando en la planeación de la apertura del sistema educativo, si, en su momento, el gobierno de Campeche toma esa decisión y posteriormente las otras entidades que pasen a semáforo verde y se mantengan estables.

Por su parte, el director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, comentó que desafortunadamente todavía no existe información sobre cuánto durará la vacuna contra covid-19, si se requerirá otra anual como la de la influenza estacional cuando la enfermedad provocada del virus SARS-CoV-2 se vuelva endémica.

“Recordemos que, prácticamente, todos los países incluido México son solo algunos meses los que iniciaron la vacuna y con menos tiempo, las personas que han logrado la cobertura total y no padezcan la enfermedad o hayan logrado esta inmunidad, pero el poder medir cuánto tiempo dura la misma, todavía requerirá de un seguimiento de muchos meses hacia adelante, donde estarán involucrados, sobre todo, los fabricantes de la vacuna.”

Recordó que las actuales vacunas se han aprobado bajo la premisa que son de uso de emergencia, lo cual quiere decir que los ensayos tres de todas continúan. Esa información irá apareciendo en la medida que siga la vacunación en el mundo.

Respecto a la segunda dosis de la vacuna Sinovac, Alomía comentó que el 25 de marzo llegarán más dosis al país para terminar con el plan de vacunación de personas en algunos municipios que todavía faltan de ser inoculados con la segunda dosis de este biológico.

El millón de vacunas de Cansino que fueron liberadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y están en Birmex para las 32 entidades federativas y capitales y por la factibilidad, de que son de una sola dosis y no requieren ultracongelación y serían aplicadas en las zonas rurales.