Murat acude a cuartel general para establecer mesa de diálogo con policías en paro

OAXACA, Oax. (apro).- Luego de la marcha y el mitin realizado por elementos de la policía estatal frente al palacio de gobierno, el mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, acudió este lunes al cuartel general para establecer una mesa de diálogo, después de cumplirse 82 horas del paro de los uniformados.

Dicho paro es para exigir la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Raúl Ernesto Salcedo Rosales; del subsecretario de Información y Desarrollo Institucional, Guillermo Del Pozo García, y del comisionado Francisco Santiago José, a quienes los policías acusaron de “injusticias, maltratos, humillaciones, carencias, prepotencia y racismo”.

Además, los uniformados exigen, entre otras demandas, “el aumento salarial, la reforma a la ley de pensiones de 25 años de retiro, asistencias medica del IMSS de cobertura total ante cirugías de alto grado, aumento de la ayuda de alimentación a la policía estatal de 450 pesos diarios ya no 35 pesos como hasta ahora, y pago de viáticos”.

De no cumplirse las demandas a su pliego petitorio, advirtieron que tomarán acciones más severas a nivel nacional.

Ante la cerrazón gubernamental, alrededor de las 10 horas de este lunes los policías salieron de su cuartel ubicado en Santa María Coyotepec, rumbo al zócalo de esta capital. Después de recorrer 15 kilómetros, realizaron un mitin frente al palacio de gobierno y subrayaron: “no acudiremos a ninguna mesa de dialogo que se intente llevar fuera de nuestro cuartel, fuera de nuestra casa; aquí tienen que venir, para que todo sea claro y transparente y sea escuchado por nuestra gente”.

Antes, los inconformes reclamaron a los altos mandos en un escrito: “A ver secretario, ¿cuántas veces se negó a escucharnos? ¿Cuántas veces se le pidió audiencia y no nos atendió? No se engañe señor secretario, no somos minoría, somos una gran fuerza de voluntad unida por nuestro deseo de justicia”.

??uD83DuDCFA"El que va a encabezar las definiciones soy yo", externa gobernador @alejandromurat a policías inconformes en el Cuartel General en Santa María Coyotepec #Oaxaca.

Nombra a funcionarios para encabezar mesas, entre ellos, titular @SEGEGO_GobOax, Francisco García @PacoPiza9 pic.twitter.com/nZ2qjvTVEg — Sofy Valdivia (@sofyvaldivia) March 22, 2021

Y se lanzaron contra el titular de la SSP, Raúl Ernesto Salcedo Rosales: “Sabemos que no eres oaxaqueño, pero eres un funcionario público y ante todo eres mexicano. ¡Chingada madre! No sientas amor a nuestro estado, siente amor a tu servicio, cabrón, a tu vocación como servidor público.

“¡Fuera de Oaxaca! ¡Aquí no eres bienvenido ya! Y llévate a tu achichincle Guillermo del Pozo, un desgraciado racista, discriminador, que aquí se vino a calmar su hambre y su ambición de dinero y poder igual que tú. Largo de nuestro estado.”

Los uniformados recalcaron: “No señores, no somos sólo un grupo minoritario de policías inconformes que estamos buscando nuestro beneficio personal como ustedes dicen, y tan es así que no acudiremos a ninguna mesa de dialogo que se intente llevar fuera de nuestro cuartel, fuera de nuestra casa”.

A las 15 horas el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se reunió en el cuartel general de la policía estatal con elementos de la SSP para dialogar y llegar a un acuerdo sobre sus demandas.

Ahí instruyó al secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, y al secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, a instalar una mesa de diálogo entre las comisiones conformadas por el gobierno y elementos de la policía estatal.

“He estado escuchando sus peticiones en el tema administrativo, por eso estoy aquí. Voy a tomar en consideración sus opiniones, para mí son importantes. Aquí somos un equipo, ustedes representan la fuerza pública y necesitamos solucionar”, expresó el mandatario estatal