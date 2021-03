Clara Luz Flores, candidata de Morena para NL, fue cercana al líder de la secta sexual NXIVM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por delitos como tráfico sexual de personas, pornografía infantil y extorsión, mantuvo una relación directa con la actual candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia por Nuevo León" a la gubernatura del estado, Clara Luz Flores Carrales, vínculo que la exalcaldesa de Escobedo ha negado ante preguntas de los medios de comunicación.

En un vídeo al que Proceso tuvo acceso, se observa a la abanderada de los partidos Morena, Verde, PT y Nueva Alianza sostener una charla durante una hora con 20 minutos con el hombre que fue encontrado culpable de delitos como tráfico sexual de personas, pornografía infantil y extorsión en agravio de al menos 15 mujeres, incluyendo una menor de edad que fue forzada a tener un aborto.

El video desmiente por completo la versión de la propia Clara Luz Flores en el sentido de que sólo había tomado algunos cursos de superación personal que impartía el grupo NXIVM para tratar de superar los traumas que le provocaron “los 13 atentados que sufrió” mientras fungía como presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León, alcaldía que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey.

En su deslinde de NXIVM, considerado por las autoridades de Estados Unidos como un grupo con características de secta, Flores Carrales dijo que no conocía el nombre de la organización y que no se había relacionado de forma directa con su principal líder, Keith Raniere, quien creó un grupo especial de mujeres, a las que llamaba sus “esclavas” para tener relaciones sexuales con ellas.

Las mujeres de ese grupo conocido por el acrónimo DOS (Dominante sobre Sumiso) estaban obligadas a entregar fotografías y videos sexuales como garantía de que no iban a revelar la existencia del mismo, bajo la amenaza de que ese material íntimo sería revelado y enviado a sus familias para castigar a las “delatoras” y desertoras.

El pasado 10 de marzo, Clara Luz Flores dijo en entrevista con el periodista Julio Hernández López, conocido como Julio "Astillero", que sólo había sido una más de las cerca de las 10 mil personas que tomaron los cursos de “superación personal” y “liderazgo humano” que NXIVM impartía, pero sin conocer el nombre real de la organización.

“Para empezar yo no sé qué sea NXIVM, yo lo único que sé es que NXIVM no es ese que tú dices, yo tomé un curso de superación personal, yo a las personas que conocí son a las personas que estaban aquí en Monterrey, yo no conocí nada más. (Emiliano Salinas y Keith Raniere) no son de aquí de Monterrey”, respondió ante los cuestionamientos del periodista.