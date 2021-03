Con la participación voluntaria de estudiantes de la UNAM, inicia vacunación en Tlalpan y Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con largas filas y problemas viales, este miércoles inició la vacunación de 251 mil 375 adultos mayores en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, con la participación voluntaria de estudiantes de Medicina, Enfermería y Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes llevaron su propio equipo de protección contra el covid-19.

De acuerdo con la secretaria de Salud (Sedesa), Oliva López, en las seis Macro Unidades de Vacunación de las dos alcaldías, la aplicación de los biológicos comenzó antes de las 8 de la mañana, sin mayores contratiempos ni reacciones severas a la inyección.

“Tenemos algunas molestias locales, por eso están las áreas de observación 30 minutos con indicaciones médicas. Sólo es molestia en la zona de aplicación de la vacuna, un poco de comezón, a algunos les duele un poco la cabeza y también pueden tener sensación de dolor articular”, agregó.

López Arellano comentó que “ha disminuido mucho” la presencia de personas de otras alcaldías y municipios de otras entidades que intentaban vacunarse en donde no les correspondía. Ello, dijo, se debe a que ya hay vacunación en el Estado de México y Morelos, además de que las personas en las distintas alcaldías “ya están más seguras de que su alcaldía va a ser programada y que próximamente recibirán biológico, entonces está disminuyendo la ansiedad en las personas”.



En la sede ubicada en el parque de diversiones Six Flags, en Tlalpan, se presentaron largas filas de personas que acudieron a recibir la dosis de la vacuna china Coronavac, de la empresa Sinovac, aunque rápido se regularizó el proceso.



En tanto, en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria (CU) se generó caos vial durante las primeras horas, debido a que la logística implicó el cierre de dos de los cuatro carriles de la avenida del Imán y había pocos policías de Tránsito para orientar a los automovilistas.

Además, sobre uno de los carriles viales se instaló una carpa donde servidores de la nación revisaban la documentación de los adultos mayores que tenían algún problema para comprobar su residencia en Coyoacán.



La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó así los inconvenientes: “Son dos lugares donde hubo alguna acumulación de personas. En el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, porque llegaron muchas personas que no son de la alcaldía o que no tenían su identificación de la alcaldía. Si recuerdan, previamente lo que hemos estado haciendo es que hay una serie de mesas para atención de estos casos, y llegaron (sic) mucha gente en la mañana del día de hoy, particularmente allá en Coyoacán. Y en Six Flags se resolvió muy rápido, en realidad”.





Espíritu universitario… en riesgo

En el Centro de Exposiciones de CU, decenas de estudiantes de Medicina, Enfermería y Odontología llegaron desde temprana hora para participar como voluntarios en las mesas de vacunación, junto a enfermeras de la Sedesa.



De acuerdo con algunos testimonios recabados, ni la Sedesa ni el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) les dieron material de protección sanitaria, sino que ellos tuvieron que llevar sus propios cubrebocas, mascarillas, lentes y guantes. Además, ninguno de ellos fue vacunado antes de la jornada, como lo solicitó la UNAM desde que se organizaron brigadas para participar en la atención de la pandemia por covid-19.



“Viene la secretaria, muchas sonrisas, y nos dice ‘échenle ganas’, pero no nos protegen. Venimos por el espíritu universitario que tenemos para ayudar, pero no nos apoyan. No nos dieron cubrebocas ni lentes, sólo nos dijeron ‘les toca’”, contó un voluntario, con la condición de no revelar su nombre por temor a represalias.



Aseguró que de parte de la UNAM los estudiantes recibieron capacitación virtual y prácticas presenciales con sana distancia y hasta exámenes. “La UNAM sí nos capacitó, pero creo que el problema es del gobierno de la Ciudad de México… Desde ayer que llegamos al simulacro fue un caos. Estuvimos parados tres horas sin hacer nada y no nos dieron indicaciones. Hoy solo llegamos a aplicar lo que sabemos”.





Marina y botargas

La vacunación en el Centro de Exposiciones de CU estuvo custodiada por elementos armados de la Secretaría de Marina, desde la entrada al lugar, la zona de vacunación y recuperación, y la salida. De hecho, algunos de sus mandos participaban en la logística, pues hasta las 11 horas aún se notaba cierta desorganización y mesas vacías de adultos mayores para ser inmunizados.



A la entrada del Centro hubo escasez de sillas de ruedas para quienes llegaban con problemas de movilidad y tuvieron que esperar aproximadamente 10 minutos a que se desocuparan. “Sí nos faltan sillas de ruedas, sólo tenemos 40 y ahorita todas están ocupadas”, confió un joven del área de Participación Ciudadana del gobierno local. mientras esperaba junto a una persona. De hecho, hubo un hombre que llegó con un pie amputado que no quiso esperar y pasó únicamente ayudado de sus muletas.



En otra parte del Centro, bajo una carpa gigante, decenas de adultos mayores esperaban su turno para la vacunación, mientras trataban de seguir los movimientos de yoga o de cha-cha-cha que hacía la botarga marcada con el número 10 en su camiseta y la leyenda “Ponte Pila”.