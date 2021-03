Control de litio, objetivo del golpe de Estado en Bolivia: Luis Arce; señala a Tesla de Elon Musk

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Arce, presidente de Bolivia, acusó directamente a la firma Tesla, del empresario Elon Musk, de ser partícipe del golpe de Estado de 2019 contra el gobierno de Evo Morales.

En el marco de su visita oficial a México, Arce Catacora dijo que “tiene absolutamente claro” que la razón del golpe de Estado fue por el control económico del litio de ese país sudamericano.

“A nosotros nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano”, declaró el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde la tribuna de la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el relato de Arce, previo al golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, el gobierno de Evo Morales tenía un acuerdo muy avanzado con una firma alemana para que fuera socia mayoritaria de una empresa para producir y exportar baterías de litio desde Bolivia.

Sin embargo, detalló el mandatario sudamericano, justo antes de firmar el acuerdo se suscitó el golpe de Estado, el cual tuvo como uno de sus pilares las “condiciones de protesta” en el departamento de Potosí, que es donde se tiene la mayor reserva de litio.

Arce, quien fuera Ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales, recordó las declaraciones hechas por Samuel Doria Medina, quien fuera candidato a la vicepresidencia de Bolivia en las elecciones de 2019, quien aseguró que “sería muy interesante que Tesla pudiera venir a Bolivia a industrializar el litio”.

En ese mismo tenor, evocó las palabras de Elon Musk, quien semanas después de lo declarado por Doria Medina dijo que “darían un golpe de Estado allá donde sea necesario”.

En julio de 2020, desde la cuenta oficial de Twitter de Elon Musk se publicó la siguiente frase: “We will coup whoever we want! Deal with it” (Golpearemos a quien queramos. Lidia con eso). Sin embargo, fue borrada minutos después.

.@elonmusk, dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice sobre el golpe de Estado en #Bolivia: “Nosotros golpearemos a quien queramos”.

Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano; y dos masacres como saldo. ¡Defenderemos siempre nuestros recursos! pic.twitter.com/T0O1tReJaj — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 25, 2020

Vamos a revisar la explotación del litio: AMLO

En el caso mexicano, el presidente López Obrador aseguró que se analiza la posibilidad de tener una mayor participación en la explotación del litio, así como su importancia en la economía nacional.

Además, aseguró que no se entregarán más concesiones para la explotación minera, aunque también dijo que no se cancelarán las ya existentes (equivalente, según dijo, al 60% del territorio nacional) “para no tener problemas”.

“Nosotros estamos analizando la posibilidad de tener una mayor participación en lo de la explotación del litio, vamos a seguir revisando la importancia para nuestra economía de explotar este recurso natural.

“No tenemos nosotros problemas, porque en el tratado que se suscribió con Estados Unidos se acordó de que el manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana de los mexicanos”, aseguró el mexicano.