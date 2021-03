Murió por covid-19 Alberto Ciurana, directivo de TV Azteca; ya había recibido la primera dosis de la vacuna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 5 de marzo pasado, el responsable de televisión y distribución de contenidos de TV Azteca, Alberto Ciurana, informó que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. Cinco días después, anunció que estaba contagiado con el virus SARS-CoV-2, con síntomas leves y dos semanas más tarde falleció.

“Lamento comunicarles que estoy contagiado de Covid-19. Tengo síntomas leves, pero requieren atención médica. La ironía es que el viernes recibí la primera dosis de la vacuna. Estaré trabajando desde mi casa”, escribió el 10 de marzo en sus redes sociales.

El vicepresidente de Grupo Salinas, Benjamín Salinas, fue el primero en dar a conocer la noticia en redes sociales. El 23 de marzo, a las 9:46 de la noche, escribió en sus redes sociales:

“Lamento enormemente el fallecimiento de @AlbertoCiurana, un entrañable colaborador a quien @Azteca le debe mucho de lo que juntos construimos; en esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Envío un abrazo a sus familiares y amigos.”

A las 9:58, el conductor del programa Hechos de la televisora dio a conocer la noticia en sus redes sociales, envió sus condolencias a la familia, mandó un abrazo a sus compañeros de TV Azteca “que siempre recordaremos a Alberto con mucho cariño. Descanse en paz”.

Media hora después, el dueño de Grupo Salinas, TV Azteca y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, reaccionó a la noticia:

“Hoy lamentamos mucho el sensible fallecimiento de mi amigo @AlbertoCiurana, le deseo pronta recuperación a su familia y amigos, en @gruposalinas lo recordaremos siempre como el gran amigo y colaborador que fue. #qepd.”

Usuarios de redes sociales le recordaron la actitud que ha tenido en contra de las medidas sanitarias por la pandemia. A algunos incluso les repondió.

También reaccionaron actores, conductores, gente de la televisión, tanto de TV Azteca como de Televisa, manifestaron su tristeza ante el deceso de quien fue presidente y director de DT Consulting; presidente de Programación y Contenido de Univisión Networks y vicepresidente de Televisa por 15 años y que llegó a TV Azteca el 31 de octubre de 2017.

Televisa también se condolió: “En Televisa lamentamos profundamente la muerte de nuestro excompañero Alberto Ciurana. Tuvo una destacada participación en la TV panregional. Nos solidarizamos con @Azteca. Todos lo extrañaremos. Descanse en paz.”

“Ay no!!!! Que tristeza. ¡¡Apenas lo vi y estaba bien!! Que pena más grande. Abrazo fuerte a toda la familia @Azteca”, escribió Inés Sainz.

Salinas Pliego y covid-19

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, Salinas Pliego rechazó las medidas de confinamiento por la pandemia, desde el 25 de marzo de 2020.

“Nos han metido a todos el miedo a morir por Covid-19. Este virus existe sin duda, pero no es de alta letalidad, como van las cosas parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre”, dijo en una reunión con Grupo Salinas.

Según su razón, en la enorme mayoría de los casos, aunque su ritmo de contagio es alto, la enfermedad no presenta síntomas o lo hace de manera muy leve; también sabemos que no es de alta letalidad.

“No dejaremos que el miedo nos domine; con la razón de nuestro lado en @GrupoSalinas juntos vamos a salir adelante. Sostendremos los empleos y el tejido social para mantener los sueños y las vidas de millones de personas. Nuestra estrategia de lucha y trabajo es sostenible.”

Un usuario en redes sociales lo criticó, al comentar: “Lo que Ricardo Salinas Pliego quiso decir: 1. Solo se van a morir los enfermos y los mal nutridos. 2. Si la gente no tiene dinero, cómo va a pagar sus abonos de Elektra. 3. Si seguimos así, me van a saquear mis tiendas. 4. Es un honor estar con Obrador”.

Sin embargo, el 14 de octubre, Salinas Pliego informó en redes sociales que tenía covid-19, pidió cuidarse y no tener miedo porque todos los seres humanos se tenían que contagiar e iban a estar bien.

Lo superó y anunció, el 30 de octubre de 2020, que regalaría 1 millón de pesos a los usuarios de la aplicación de Banco Azteca que la hayan descargado en su celular.

“#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien. Hoy me desperté con las ganas de regalar un millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su app de @Banco Azteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto”, indicó.

Pero la prudencia le duró poco, pues el 15 de diciembre de 2020 se pronunció en contra del confinamiento, pues, insistió, aunque el virus es muy contagioso, es de baja letalidad y la medicina ha avanzado mucho en sus métodos de tratamiento.

Dos días después, el 17 de diciembre, Salinas Pliego ofreció una cena de fin de año a los conductores de Televisión Azteca, quienes no usaron cubrebocas ni respetaron la sana distancia, entre los que destacaron Sergio Sarmiento y Javier Alatorre, acérrimos inquisidores de las acciones del Gobierno de México respecto a la pandemia de Covid-19.

En un video de 47 segundos, que el dueño de Grupo Salinas publicó en sus redes sociales, con el mensaje: “Celebrando con muuucho talento Azteca!! Gracias a todos. Gracias a la vida”, mientras sonaba la canción “Somebody to love” de Queen.

Horas antes, en entrevista con otro conductor de Tv Azteca, Jorge Garralda, Salinas Pliego criticó de nueva cuenta las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19 que hay en México y en el mundo. Y al Gobierno de México lo llamó “partido de la muerte”.

Según el empresario, el mundo está dividido entre quienes temen a la muerte y “los que queremos vivir”, por lo que invitó a la gente a ya no quedarse en sus casas.

“El problema es que los que le tienen miedo a la muerte han llevado la narrativa por estos 8, 9 meses y su receta es la misma: ‘cuídate mucho, quédate en casa, usa el tapabocas, no salgas, no hagas fiestas’ y ¿qué ha pasado? Nada”, según su percepción.

“La gente que está en riesgo que se guarde, pero los demás tenemos que salir a vivir, trabajar, producir, pero sobre todo a vivir”, sentenció entonces.