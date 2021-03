AMLO denuncia estrategia política para que Morena no tenga mayoría en el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existe una estrategia política en contra de su movimiento de la Cuarta Transformación para que no tenga mayoría en la Cámara de Diputados federal y acusó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), de ser cómplices de sus opositores.

Confió en que el tema de la representación proporcional de los partidos que se discute en el INE, sea resuelto en el Tribunal Electoral Federal, a quienes exhortó para que actúen “con rectitud y legalidad” para hacer valer la democracia.

“Se han agrupado para ese propósito Claudio X González, Enrique Krauze, los dueños de medios de comunicación, no todos, pero existe ese plan. Yo espero que no se inscriba esa acción del INE en ese propósito de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone la población, no tenga la mayoría en el Congreso”, expresó Obrador.

En la conferencia mañanera, realizada en el estado de Campeche, el mandatario exhibió una imagen publicada en la cuenta de Twitter del empresario Claudio X Gonzalez donde aparece una taza con la siguiente leyenda: “O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país”.

Al respecto, AMLO dijo:

“Como ellos se sentían dueños de México, a lo mejor sienten que van a quedarse en definitiva sin privilegios y van a tener que abstenerse de robar. Se sienten dueños y sí lo eran porque manejaban todo como pulpos, estaban metidos en el negocio de la electricidad, medicinas, petróleo, y vendían al gobierno hasta las escobas”, ironizó el presidente.

López Obrador mencionó que “la política es tiempo”, aclaró que no está tomando una postura, pero insistió en que existe una campaña contra su gobierno y la 4T, y señaló que están convocando a políticos “antiguos” para participar junto a los representantes del viejo régimen.

“Fui a Jalisco y me platicaron que el exgobernador que estuvo de secretario de Gobernación, ahora es candidato a diputado y así otros porque quieren regresar al antiguo régimen”, dijo en referencia al panista Francisco Ramirez Acuña, quien se desempeñó como colaborador cercano del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Dijo que la postura de sus opositores “es normal y no debe extrañarnos”, pues siempre que se registra un movimiento transformador en el país, se presenta una reacción conservadora para mantener el status quo.

“Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, somos afortunados porque hay tiempos en que no sucede nada, décadas y hasta siglos donde nada se mueve. No hay viento y no se mueve, ni una hoja de la política”, expresó.

Y arremetió de nuevo contra el INE:

“Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos, se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo, es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales, he padecido eso, nos robaron la presidencia en el 2006 y en el 2012 pedimos que se anulara la elección presidencial por rebasar tope de campaña y el INE dijo que nosotros habíamos rebasado el tope de campaña”, recordó.

No obstante, dijo que no juzgará la actuación del INE en este momento, “solo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, se han agrupado con ese propósito”.

El mandatario consideró que “cuando suceden estas cosas, hay que preguntarse de parte de quién y por qué ahora”.

Comentó que “política es tiempo” y reiteró: “no estoy tomando una postura, la autoridad electoral, el Tribunal, va a resolver sobre este asunto, pero sí hay toda una campaña”.