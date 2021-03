Aspirante del PAN a la gubernatura de Chihuahua pide acelerar juicio para "demostrar su inocencia"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Maria Eugenia Campos Galván, precandidata a gobernadora de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (PAN), difundió en redes sociales un video el que pidió iniciar la audiencia de imputación y con ello hacer más evidente la falsedad de las acusaciones y su inocencia.

La panista es investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por presuntamente haber cobrado “moches” y favores a proveedores de su gobierno como alcaldesa de la capital chihuahuense.

También tiene una investigación de la llamada “nómina secreta”, en la que es acusada de haber recibido sobornos millonarios de parte del exgobernador César Duarte cuando ella fungía como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local, previo a su periodo como alcaldesa.

Este jueves, Maru Campos explicó que los amparos interpuestos por sus abogados fueron parte del derecho a una defensa adecuada, exigiendo conocer la totalidad de la carpeta de investigación.

En su mensaje, difundido en un video, pidió a la ciudadanía que no se dejen engañar, ya que esta audiencia de imputación y vinculación a proceso no significa ninguna sentencia condenatoria, no significa que se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada, ni mucho menos la libertad.

“Hace unos momentos, mis abogados me notificaron que se ha suspendido la compulsa de documentos que se llevaba a cabo en el tribunal y hemos tomado la determinación de pedir se inicie la audiencia de imputación, para que sea más evidente que nunca la falsedad de las acusaciones y la inocencia de su servidora. Y quiero platicarles directamente qué es lo que está ocurriendo, para evitar confusiones por falta de información o rumores malintencionados”, manifestó en el video.

Destacó que esta audiencia y su deliberación, que la ley prevé para varios días, “es una parte del proceso judicial al que, como saben, estoy respondiendo puntualmente, sin reservas, porque no tengo nada que temer, no tengo nada que esconder, y confío plenamente en el Poder Judicial y en su independencia”.

Asimismo, manifestó que con la audiencia que hoy inicia está segura “que también se inicia el camino jurídico de la verdad contra la mentira y la persecución política que se instrumentó contra una servidora en los últimos meses”.