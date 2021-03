Dan libertad condicional al actor Eleazar Gómez en caso con Stephanie Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Casi cinco meses después de que un juez vinculó a proceso al actor José Eleazar Gómez Sánchez, de 34 años, por el delito de violencia familiar equiparada tras agredir a su expareja sentimental, Stephanie Valenzuela, este jueves obtuvo la suspensión condicional, después de que la agraviada aceptó sus disculpas y la reparación del daño.



El juez estableció la libertad condicional por tres años, no acercarse a la víctima, tomar un tratamiento psicológico, presentarse trimestralmente al juzgado y ofrecer una disculpa pública.

“Como resultado de eso, ha obtenido su libertad condicional por tres años, donde también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico. Las condiciones para su libertad condicional las ha puesto el juez, no yo, y simplemente me toca acatar, igual que a él”, dijo Valenzuela.

Noticias Relacionadas Juez vincula a proceso al actor Eleazar Gómez; esperará su juicio en prisión

Asimismo, adelantó que la próxima semana Gómez Sánchez dará una conferencia de prensa para explicar todo, “pero me voy tranquila”, sostuvo, porque a partir de ahora nadie va a poner en tela de juicio lo que denunció.



“Hoy es un día importante, en honor a la verdad, porque por fin Eleazar Gómez ha reconocido su culpabilidad frente a mí y frente al juez. Creo que con esto ya puedo tener mi vida tranquila”, indicó al salir de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde acudió para una audiencia con Gómez Sánchez, a quien Valenzuela denunció por violencia el 5 de noviembre de 2020.

La modelo, cantante y actriz de origen peruano celebró que por fin Gómez Sánchez reconociera su culpabilidad y ofreciera reparar el daño.

Posteriormente subió un video de 1:41 minutos en su cuenta de Instagram, donde señaló: “Yo siempre dije, desde el día uno, que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que el juez dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo y lo que no me parece justo, porque yo dije desde el día uno que iba a dejarlo en manos de la justicia, y si estas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas y simplemente decirles: ‘estuvo bien denunciar’.

“No me arrepiento por un minuto. Sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad y las invito a que denuncien, siempre denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres. Por mi parte voy a seguir con mi vida, con mis sueños, y gracias por estar pendientes y por el apoyo que he recibido”, señaló.



Usuarias de redes sociales no quedaron contentos por la libertad de José Eleazar. “¿Y a qué sale? ¿A golpear a más mujeres?”, inquirió una de ellas.

Libertad condicional a Eleazar Gómez... vaya, vaya uD83DuDE2E

Y a qué sale ?

A golpear a más mujeres ?#EleazarGomez — Ninna AMLOVER uD83DuDC95 (@angelinasalazar) March 25, 2021



Otra cuestionó si el dinero es más importante que la justicia, al aceptar reparar el daño.

¿Qué hizo Eleazar Gómez?

El 5 de noviembre de 2020, el actor fue detenido por golpear e intentar estrangular a su entonces novia, Stephanie Valenzuela, en su departamento de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de una mujer y llamaron a la policía. Gómez fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el delito de violencia familiar equiparada y trasladado a la Fiscalía General de Justicia en la alcaldía Benito Juárez. Posteriormente fue remitido al Reclusorio Norte.