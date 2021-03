El INE tira candidatura de Félix Salgado Mecedonio en Guerrero

Guerrero. Félix Salgado Macedonio no será candidato de Morena a Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con votación dividida, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, con lo que Morena se quedará sin abanderado si se esa medida se confirma en instancias jurisdiccionales.

Apoyaron la decisión siete consejeros y cuatro votaron en contra, en ausencia de Morena, que tras estar presente en la sesión durante horas, abandonó la discusión sobre el asunto, aunque su representante, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a defender la postulación del senador con licencia.

La sanción resultó procedente no como resultado de la fiscalización de precampañas en Guerrero, pues ésta ya concluyó en febrero, sino al resolver un procedimiento sancionatorio abierto por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) tras detectar, desde hace un mes, que no se reportaron ingresos y egresos.

Durante el desahogo del procedimiento, Salgado Macedonio argumentó que no existen precampañas en Morena, y si bien registró su postulación en diciembre, no se le expidió constancia de precandidatura, por lo que no estaba obligado a presentar informe de ingresos y egresos.

Según la UTF, se detectó que si hubo erogaciones, recorridos e indicios de propaganda de Salgado y de los también precandidatos al gobierno, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Adela Román, además de José Fernando Lacunza y Yair García Delgado, aspirantes a la postulación de presidente municipal y diputado local, respectivamente. Todos fueron sancionados con la pérdida de derecho a obtener el registro.

Como todos militan en Morena, ese partido se hizo acreedor a una multa de 6 millones 573 mil pesos.

Votaron a favor de la sanción el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Dania Ravel Cuevas y Norma de la Cruz.

En contra de la decisión votaron la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, Martín Faz, Ucc Kib Espadas y José Roberto Ruiz.

Favela argumentó que no procede la sanción a Salgado Macedonio, porque sí presentó informe de ingresos y gastos –en cero pesos--, pero de forma extemporánea, por lo que amerita una multa, misma razón que dio Ruiz Saldaña.

Empero, la consejera Zavala explicó que durante la fiscalización no se entregó el informe, como obliga la ley, por lo que se confirmó la irregularidad.

Eso hace la diferencia con 2016, cuando en un precedente similar el TEPJF restituyó la candidatura de David Monreal al gobierno de Zacatecas, misma que le había sido cancelada por el INE por la omisión de no entregar informes de ingresos y gastos, pero en ese caso fue durante la fiscalización y los magistrados resolvieron que no se había dado derecho de audiencia.

“A diferencia de 2016, en esta ocasión la fiscalización ya concluyó en febrero, y se ordenó un procedimiento oficioso, con diligencias, emplazamientos”, destacó.

En la sesión, el consejero Jaime Rivera recordó que Morena emitió convocatoria al proceso interno de selección de candidatos para las elecciones locales el 26 de noviembre de 2020; el 4 de diciembre de 2020 se concretó el registro de aspirantes, el 7 de enero se publicó la relación de solicitudes de registro aprobadas y el 9 de enero se publicitó al candidato a gobernador por Morena, lo que acredita la existencia de un proceso interno y, por tanto, precandidatos.

Para los consejeros Martín Faz y Ucc Kib Espadas la sanción es excesiva, por lo que se opusieron. El segundo reconoció las irregularidades de Salgado, dado que es surrealista decir que no hubo precampañas, es una fórmula engañosa la de los estatutos de Morena, pero la sanción es desproporcionada, apuntó.

Así, repudió tanto el festejo por la pérdida del registro como la estrategia de acusar al INE de parcial, o tomar decisiones ilegales. La del INE es una decisión legal, no tiene fondo militante, ni es parcial o pretende dañar a Morena, aunque “la sanción es un error”, expuso.