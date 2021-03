"Es violencia de género": Claudia Pavlovich responde así a las críticas por la boda de su hija

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora sonorense Claudia Pavlovich no dejó pasar las críticas por la onerosa boda de su hija Claudia Torres y por brincarse los protocolos sanitarios al reunir a cientos de invitados.

En una carta difundida a través de sus redes sociales, la mandataria se dijo víctima de “violencia de género” e inscribió el escándalo como parte de una “campaña ociosa” por el proceso electoral en curso.

Pavlovich calificó de “burdas mentiras que se tejen en los desvaríos de mentes perversas, machistas y discriminatorias”, las críticas que se hicieron a la fiesta familiar.

Según versiones que fueron desmentidas por el gobierno sonorense, y que se publicaron es que a la fiesta habrían asistido Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray.

Se criticó el vestuario de la gobernadora y que habrían asistido mil 400 personas sin los cuidados que exige la pandemia del covid19.

“Hoy, una vez más, casualmente en medio de un proceso electoral, y justo un día después de que firmamos a nivel nacional el Pacto para la Democracia donde nos comprometemos a promover campañas electorales limpias, de altura y de respeto, soy sujeta de esa misma violencia que, basada en medias verdades y mentiras completas, como suele ser la violencia de género, pretende dañarme en lo personal y en lo profesional”, dice parte del comunicado.

Continúa: “Pero esta vez fueron más allá y no solo me dañan a mi sino a lo más preciado que una mujer puede tener, su familia, sus hijos. Creen que así nos van a doblar, pierden su tiempo, no saben que el temple se hereda”.

La gobernadora señala que no va a enumerar cada uno de los “absurdos e insultos” que se dijeron en torno a la boda de su hija.

“Por que es darle juego a una campaña ociosa que lo único que busca es sembrar odio y confundir a quienes me han dado su confianza como gobernadora”, sostiene Claudia Pavlovich en la carta difundida en redes sociales.