Sheinbaum se adelanta al TSJ y anuncia el cese de dos jueces involucrados en caso Abril

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se adelantó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México al anunciar que dos jueces involucrados en el caso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, asesinada a tiros el 25 de noviembre de 2019, fueron cesados de sus funciones.

Se trata de Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, quienes habrían emitido órdenes para que Juan Carlos García, exesposo de la víctima y exCEO de Amazon, fuera liberado de prisión, al determinar que la golpiza que le dio y la mantuvo una semana en el hospital correspondía al delito de violencia familiar y no al de tentativa de feminicidio. El sujeto tiene una orden de aprehensión y es buscado por la Interpol.

Esta tarde, al encabezar el informe mensual de los avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina sorprendió con el anuncio:

“Me informa el presidente del Poder Judicial, el doctor (Rafael) Guerra, que el día de hoy el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México está informando sobre el cese de dos jueces que intervinieron en el caso Abril”.

Sheinbaum hizo un breve resumen del caso: “Hubo un feminicidio y semanas antes se dejó libre a quien presuntamente era su asesino. Presentamos una denuncia en el Consejo de la Judicatura. Los asesinos materiales están detenidos, falta todavía la detención del presunto asesino que está ya con orden de aprehensión y bajo vigilancia, inclusive de la Interpol”.

Y subrayó: “El día de hoy se cesa a dos jueces que no tuvieron la perspectiva de género, que no reconocieron que Abril estaba en riesgo”. Además, recordó que el magistrado que estuvo involucrado en el caso, en referencia a Héctor Jiménez López, no fue ratificado en el cargo.

Según la morenista, el cese de los dos jueces “es algo fundamental, habla de la coordinación y de la visión y de la perspectiva que hemos querido impulsar en la Ciudad de México”. Luego hizo un reconocimiento al Consejo de la Judicatura y al presidente del Poder Judicial.

Sheinbaum Pardo consideró que acciones como ésta “van construyendo una Ciudad de Justicia hacia las mujeres, y también va enviando el mensaje de que aquí la Fiscalía, el gobierno de la Ciudad, el Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con el marco de justicia hacia las mujeres, tiene que cumplirse, y si no tiene que sentenciarse… Este es un triunfo al final del movimiento de las mujeres en la Ciudad de México”.

Ya estaban suspendidos: Tribunal

Tres horas y media después del anuncio, el TSJ emitió un comunicado en el que detalló que la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México declaró hoy la responsabilidad administrativa de los dos jueces del sistema procesal penal acusatorio, quienes ya estaban suspendidos de sus cargos.

Agregó que la Comisión determinó que, en el caso de Abril Pérez Sagaón, ambos juzgadores “actuaron sin perspectiva de género, por lo que se determinó su separación del cargo”.

Según el Tribunal, “durante el procedimiento administrativo seguido en contra de los juzgadores, ambos fueron debidamente notificados, se les garantizó su derecho de audiencia, ofrecieron pruebas, mismas que se desahogaron, y formularon alegatos”.