AMLO dice que se someterá a estudios antes de aplicarse la vacuna contra el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se someterá a una serie de estudios médicos antes de aplicarse la vacuna contra el covid-19 y exhortó a la población a cuidarse y “tomar conciencia”.

"Acerca de la vacuna ya me va a corresponder, pero voy a realizarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden y ayudaron cuando padecí covid-19, me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado tiempo, pero quiero que ellos me recomienden lo que más me conviene”, expresó el mandatario.