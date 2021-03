"Es mejor la leche que la cerveza", atiza AMLO ante burlas a Anaya por consumo de caguamas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la explicación sobre las acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas, Coahuila, para seguir con la oleada de burlas que han surgido desde internet a costa del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien recorre el país para promocionarse rumbo a 2024.

“¿Qué es lo que exportamos? Agua. Si no tenemos agua en el norte. Y lo mismo el caso de la producción de leche en La Laguna. No se trata de que se deje de producir la leche, sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa, porque significa más agua para producir leche.

“La leche es agua, entonces ¿por qué no, sin dejar de producir la cerveza y la leche…? Aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya, de que ya no se tomen caguamas, pero ¿por qué no utilizar el agua del sur y del sureste? Que hay tanta agua, que se padece de inundaciones”, indicó en el evento realizado el domingo 28 de marzo, en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

En compañía del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme y de la presidenta municipal de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, comentó que se debe convencer de que en el norte no se puede crecer con el uso excesivo del agua. “¿Cómo poner plantas cerveceras en el norte? ¿Cómo producir para exportar?”

Deseó que, como se está logrando en otros lados, en estas regiones se pueda hacer que los productores, empresarios, campesinos y el gobierno federal para establecer límites, se recupere lo que se pueda de lo perdido, “como este ensayo para recuperar el agua, los humedales únicos de Cuatro Ciénagas.”

El proyecto que presentó Blanca Jiménez, de Conagua, es un nuevo tratamiento de manantiales, escurrimientos de agua, canales de riego con el que se ha recuperado el nivel de pozas en 40 hectáreas del Área Natural Protegida de Cuatro Ciénagas, Coahuila.

“Es tecnología que usa Israel, que se está utilizando en otras partes para ahorrar en el agua, en el riego. Esto permitiría reducir el consumo del agua y que no se sigan agotando los mantos acuíferos y que se mantengan estas reservas ecológicas que son fundamentales.”

El mandatario se dijo a favor de las reservas, de los parques naturales, pero se debe hacer conciencia de cuidarlos para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones.

“Vamos nosotros a apoyar con este propósito y con la idea de no prohibir, prohibir, prohibir, pero todo tiene un límite. Si se quiere arrasar y destruir la naturaleza nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones, porque el pueblo y la vida, la salud es lo primero.”

López Obrador consideró que se debe convencer a todos a cuidar el agua, manejarla racionalmente porque, de lo contrario, advirtió, se deberán tomar decisiones enérgicas y estrictas, porque por encima todo está el agua y la vida.

Recordó que con el modelo neoliberal se apostó solamente al crecimiento económico, “a crecer por crecer”, sin cuidar el medio ambiente y por eso ha demostrado su rotundo fracaso porque destruye el territorio, la naturaleza, empobrece y solo causa más desigualdad, confrontación, resentimientos, odios, violencia.