La "telenovela" en Twitter por las pelucas y el hashtag #UberEncubreRateros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el hashtag #UberEncubreRateros, Twitter protagonizaron una especie de telenovela tuitera donde la trama involucró a una mujer chofer de Uber que le robó unas pelucas a una usuaria y, cuando ésta la exhibió en redes sociales, surgieron las amenazas y los memes.

La historia terminó con un final feliz: la usuaria recuperó sus pelucas. Todo comenzó el 27 de febrero, por la tarde noche y terminó el martes 2 de marzo con el anuncio de que las pelucas están con su dueña y no hubo daños colaterales.

La usuaria @NotLaGrupa hizo el relato en un hilo de Twitter. Contó que el 27 de febrero, @DeseosFab esperaba un envió de unas pelucas que le enviaron por Uber, con un valor aproximado de 8 mil pesos, pero nunca llegaron a su destino y por eso se el hashtag #UberEncubreRateros.

Ella identificó a la conductora como Laura Abigail “N”, posteó su foto y contó que usaba como servicio un automóvil Volkswagen Vento, el cual al llegar al domicilio no entregó la mercancía y dio por finalizado el viaje.

Dijo que cuando se trató de comunicar con ella y con @Uber_MEX no tuvo éxito. La mujer chofer argumentó que no tenía la mercancía.

Ante eso, La Grupa posteó una captura de pantalla con un teléfono de quién identificó como “Uber Rata” y le advirtió: “Regresa las pelucas, inmunda. Esas cosas no te pertenecen.”

La mujer chofer le respondió con el siguiente mensaje de voz, de 1:19 minutos: “Mira, te voy a mandar un audio con lo mismo que le he mandado a todas las personas que están escribiendo a este número. Este número es de mi hija, una niña de 12 años.

“Hazme un favor, no sabes el problema en el que te estás metiendo por el acoso que le están generando a esta niña. Mejor no se metan en problemas ¿sí? De un lado está recibiendo amenazas. Entiendo el tema, por lo que leo y por lo que me dijo una persona con la que hablé, pero siento mucho no poderte ayudar. Y siento que les hayan robado tantas pelucas porque al parecer son como veinte, ¿sí? Porque son como veinte personas las que están escribiendo.

“Así que, de favor, te lo pido de la manera más atenta y educada que pues, chequen bien con quién deberían checar la situación, porque con una niña de 12 años creo que no podrían arreglarles nada ¿no? Entonces, pues creo que se las robaron, ahí me mandaron que en Uber y no sé qué, bueno, pues chéquenlo con Uber, no estén marcando a un teléfono que no conocen.”

La Grupa le contestó: “Pues regresa las cosas. Y que se entere tu hija que su mamá es una ladrona.”

Dijo que se comunicó con Uber, pero se quedó con la versión de la mujer que dijo no tener nada y @DeseosFab dio por perdidas sus pelucas, y mostró fotos.

@Uber_MEX nunca dio respuesta, ni intento nada más, se quedo con la versión de la persona que ella no tenía nada y Deseos dio por perdidas sus pelucas. Por cierto, son estas: pic.twitter.com/VmFNdLvJ5y — La Grupa (@NotLaGrupa) March 2, 2021

Luego, Laura Abigail “N” se comunicó con @DeseosFab para amenazarla con demandarla y le advirtió que ella sí sabía dónde vivía. En capturas de pantallas compartidas en Twitter se lee su conversación, donde alguien a quien identifica como “Rata” le dice que las va a dejar en la fiscalía y le advierte que conoce a gente que le avisará si vuelve a usar sus datos personales. Le repite que no le robó y le advierte:

“¡¡No amigo lo que hiciste no se va a quedar así, yo sí sé por dónde vives tú!! Si tienen un abogado puedes irte asesorando”.

Ante eso, La Grupa preguntó: “¿No que no tenía las pelucas?” y se quejó de que Uber no hizo nada, sino que solapa que sus miembros amenacen a sus clientes con sus datos personales.

@DeseosFab volvió a exhibirla en redes sociales y la volvió a amenazar. Después descubrió que no es la primera vez que roba a los clientes de Uber.

Uber desactivó la cuenta de @DeseosFab y los memes de los usuarios hicieron lo suyo.

Alrededor de las 5:36 pm del 2 de marzo, La Grupa actualizó la información: “@DeseosFab ya recuperó sus pelucas, tuvo que acudir a las oficinas de Uber. Esperemos que la conductora haya sido dada de baja.”