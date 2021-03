López-Gatell escuchó a su cuerpo, buscó atención médica y por eso no se agravó: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO (apro) – Hugo López-Gatell tomó la decisión correcta de buscar atención médica y por eso no evolucionó a un cuadro de covid-19 más grave, afirmó hoy Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa).

Cuestionado en la conferencia vespertina respecto a la salud del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Cortés Alcalá comentó que López-Gatell está recuperándose en su casa, prácticamente asintomático se reporta él mismo, y espera que muy pronto pudiera retomar algunas de sus actividades.

“Hay que recordar que la recuperación de un cuadro leve no es igual que un cuadro moderado que haya requerido de oxígeno suplementario, como así lo requirió López-Gatell, y es distinto a las personas que han presentado un cuadro más grave”, expuso Cortés Alcalá.

“Afortunadamente el cuadro que presentó el doctor López-Gatell fue moderado, gracias a que él mismo escuchó a su cuerpo, tomó sus niveles de oxigenación, se notó con agitación y tomó la decisión correcta de buscar la atención médica y por eso no evolucionó a un cuadro más grave.”

Sobre el aplazamiento en la CDMX

Cortés Alcalá aceptó que quieren “dar una pisada al acelerador” de la vacunación contra el SARS-CoV-2 de adultos mayores por el extraordinario beneficio e impacto que tendrá en materia de seguridad pública y en la disminución de la mortalidad por covid-19.

Por eso, en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia, comentó que las vacunas de Sinovac y Pfizer están en su proceso de distribución para poder definir los municipios que van a recibir estas vacunas.

“Lo que podemos hacer es conforme se vayan activando otros municipios con módulos o centros de vacunación, los estamos mapeando en la página vacunacovid.gob.mx donde están los señaladores que tienen ya un módulo de vacunación activo”.

Respecto al anuncio de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de aplazar hasta el viernes el anuncio sobre qué alcaldías siguen en el proceso de vacunación contra covid-19, comentó que uno de los principales criterios para definir los sitios de vacunación es inocular a la totalidad de adultos mayores de esas alcaldías.

“O sea que, si tenemos un número de 80 mil dosis, se buscaría una alcaldía que se acerque más a cubrir todas las personas adultas mayores. ¿Esto por qué lo comento? Porque si la alcaldía Benito Juárez fuera la que tendría el mayor número de adultos mayores, requeriría de un mayor número de dosis para cubrir a las personas.”

Hablar del tema del listado de municipios, añadió, a veces les impide lograr el plan original porque al llegar a uno específico a instalar el módulo de vacunación quizá no se pueda por condiciones climáticas o de otra índole.

Asimismo, informó que están generando criterios para tener unidades de vacunación de alta eficiencia para tener una velocidad importante de personas vacunadas por día en cada módulo de vacunación.

Respecto al personal de salud ya inoculado, comentó que se ha estimado que son alrededor de 1.1 millones de personas. Si ya se aplicaron más de 700 mil, entonces quedan alrededor de 300 mil personas que pudieran estar en los otros supuestos de la atención que se ha dividido en primera, segunda y tercera línea.

Una explicación sobre cómo se está contemplando, cuáles son las diferencias entre las tres líneas de atención es que la primera es aquél personal de salud que tiene un muy alto riesgo o grado de exposición potencial al virus SARS-CoV-2, labora en grandes unidades médicas que reportan en Red IRAG y/o SISVER y que participen en triage respiratorio, manejo, traslado o terapia de pacientes sospechosos o confirmados con covid-19.

Además, trabaja en laboratorios de diagnóstico del INDRE, LESPs, LAVEs o centros de diagnóstico de apoyo y tiene contacto con muestras de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19, y labora en unidades de primer nivel de atención en las áreas de atención, detección o diagnóstico de sospechosos o confirmados de covid-19.

En la segunda línea, se refiere a personal de salud en contacto con pacientes que labora en cualquier unidad médica que no reporta en Red IRAG y/o SISVER o labora en unidades Red IRAG y/o SISVER y no participa en triage respiratorio, manejo, traslado o terapia de pacientes de covid-19, pero se desempeña en áreas susceptibles de tener contacto con pacientes identificados o no como portadores de SARS-COV-2 o labora como personal directivo de unidades médicas, en trabajo de supervisión de las áreas clínicas.

Y en la tercera línea: personal de salud que no cumple las definiciones previas y que por sus funciones no están expuestos a contacto con pacientes sospechosos o confirmados de covid-19 incluyendo áreas administrativas y de apoyo.

“Si hay personal de salud que no ha recibido una vacuna y que se encuentra bajo el supuesto de las características de la primera línea de atención, yo lo que sugeriría a todas estas personas, colegas del Sistema Nacional de Salud, que se acerquen con sus autoridades en la Unidad Hospitalaria en la que laboran para poder saber cuál será el tiempo en el que podrían recibir su vacuna”, recomendó.

Porque todas las personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud son de suma importancia para la atención de esta epidemia y todos están en su derecho de exigir que se les vacune cuando les toque, añadió.

“En la segunda etapa de la estrategia de vacunación, además de los adultos mayores, se contemplará al resto del personal de salud, para después en etapas posteriores si todo sale bien, estaremos todas las personas ya con una dosis aplicada.