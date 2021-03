Lupita Jones asegura que encabezará "un proyecto muy superior a los intereses de unos cuantos"

TIJUANA, BC (apro).- “Durante mi carrera me han ofrecido diputaciones de todos los partidos, pero yo pensaba: si fuera para gobernadora, sí aceptaría. ¡De veras! Ya me da miedo lo que pienso”, confesó entre risas la exmiss universo Lupita Jones, quien hoy aceptó públicamente la candidatura al gobierno de Baja California por la alianza PRI-PAN-PRD.

Gris, plana y sin fijar posiciones políticas sobre quiénes serán sus adversarios en la carrera por la gubernatura, la “maestra”, como hoy le dicen los dirigentes de la alianza, tuvo su primera conferencia de prensa este miércoles, y dijo que aceptó la postulación “porque vamos a ganar”. Luego aclaró que su candidatura es de “unidad” y para encabezar “un proyecto muy superior a los intereses de unos cuantos”.

Con el fardo de haber sido la mujer más bella del universo, Lupita Jones aceptó que mucha gente, al expresarse sobre ella, comenta con un dejo de duda ante su candidatura: “pero es una miss universo”. Y a ellos les aclaró que lo que menos tiene un concurso de belleza es frivolidad y para estar ahí –sostuvo-- se requiere preparación, seguridad y carácter.

Respaldada por Enrique Méndez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN); Carlos Jiménez Ruiz, del Revolucionario Institucional (PRI), y Omar Sarabia, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jones afirmó que la gubernatura es un acto de “administración de recursos y verificar que éstos lleguen a donde deben de llegar”.

Vestida de manera sobria, con un pantalón gris y un blazer blanco, la candidata aliancista agradeció el respaldo de su esposo y su hijo, quienes se encontraban en la conferencia de prensa, y aseguró que sí está capacitada para gobernar. “Yo fui miss universo hace 30 años y no me quedé ahí, me he preparado y me ha tocado influir en muchas personas”, abundó.

A lo largo de la conferencia de prensa, Lupita Jones mantuvo un discurso en el que resaltó que va a “reconstruir al estado y acabar con la polarización que hay en el país”.

Manifestó que nunca ha militado en ningún partido político, que hoy es una candidata ciudadana y para aceptar la postulación pidió a los partidos “autonomía” para gobernar y elegir a su equipo de trabajo.

“En las decisiones que se tomen, soy yo la que las va a enfrentar… soy una persona que no se achica ante los retos, y haber sido una miss universo no lo veo como un obstáculo para poder rendir frutos…”.

Los dos únicos momentos en que Lupita Jones se salió de su guión fue cuando le preguntaron si se siente segura de ganar, dado que hoy está en tercer lugar en las encuestas. Y riéndose respondió: “Si aún no era candidata y ya estaba en tercer lugar, pues…”.

Su segundo momento jocoso fue cuando uno de los reporteros mencionó que el gobernador Jaime Bonilla dijo que, si hoy hubiera un concurso de belleza, ganaría Marina del Pilar Ávila, candidata de Morena a la gubernatura.

“Pues que haga su concurso porque yo ya gané el mío hace muchos años”, y soltó una risita burlona. Luego manifestó que un gobernador no se puede referir así a la contienda.



Durante la conferencia, la candidata aliancista evitó fijar posiciones políticas y menos aún referirse a las acusaciones que hoy enfrenta el exgobernador panista Francisco Vega De Lamadrid, investigado por un presunto desvío de mil 200 millones de pesos por el uso de facturas falsas.

El único momento en que Jones se atrevió a emitir una frase diferente, ante la presión de los reporteros, fue cuando se le preguntó qué opinaba y qué debe hacerse para disminuir los feminicidios en el estado. “Se debe controlar”, dijo nerviosa, mientras se enfilaba hacia la salida.