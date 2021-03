Quitarán el nombre de Roemer a una calle en Israel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El escándalo del caso Andrés Roemer, acusado de abuso sexual, llegó hasta Israel. A petición de las autoridades del ayuntamiento y en respuesta a las quejas de habitantes, la calle que llevaba su nombre, en la ciudad de Ramat Gan, cambiará.

Avihu Ben-Moshe, miembro del ayuntamiento de la ciudad, así como del comité municipal, envió una carta al alcalde, Carmel Shama-Hacohen, en la que pidió renombrar la calle como antes: El Al Street.

“Ramat Gan no debe dar lugar, y mucho menos el nombre de una calle, a un hombre sospechoso de crímenes serios como acoso sexual”, se lee en la carta, según publicó el diario The Times of Israel.

Ben-Moshe señaló a un canal de televisión local que se trata de “un asunto serio” porque la calle fue erróneamente dedicada a Roemer, acto que en octubre 2019 también generó controversia.

La calle "Andrés Roemer" fue nombrada así en 2019 a propuesta del alcalde, Carmel Shama Hacohen, que lo conoció mientras ambos eran representantes ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), uno por parte de Israel y el otro de México.

En 2016, Roemer, en su calidad de representante mexicano ante el organismo multilateral, desacató una orden directa para votar a favor de una resolución de la Unesco que negaba los profundos vínculos históricos entre el pueblo judío y sus santuarios en Jerusalén.

Además, la resolución hacía referencia sólo a los vínculos islámicos con la ciudad. Shama quedó deslumbrado por su actitud, que consideró heroica.

En 2019, Andrés Roemer dio a cada residente de esa calle una canasta de regalo que incluía una muñeca de foamy vestida de charro, un sombrero miniatura, una botellita de tequila y un caballito, así como una carta en la que se leía lo siguiente:

“Queridos residentes, ha sido el mayor privilegio de mi vida ser parte de este honorable lugar. Este es un regalo simple y simbólico para recordarles siempre mi eterna gratitud y amor”.

También fue creada una petición en la página change.org para que se retire el nombre de Andrés Rener de la calle; la solicitud ha sido firmada por 158 personas.