Adultos mayores enfrentan desorganización y largas filas en macro centro de vacunación de Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al inicio de la vacunación masiva en la alcaldía Cuauhtémoc, afuera de la Unidad de Macro Vacunación de la biblioteca José Vasconcelos, se presentaron largas filas bajo el sol, poca sana distancia y hasta breves discusiones entre adultos mayores con los organizadores.

A diferencia de la buena organización que se ha presentado en otros puntos de vacunación, en éste, ubicado a la salida de la estación del metro Buenavista, se observó a cientos de adultos mayores con bastón y en silla de ruedas haciendo una fila en curvas y sin ningún control, los más afortunados trajeron sombrilla para protegerse del sol del mediodía.

Poco antes de las 11:00 de la mañana hubo un ligero enfrentamiento entre algunos adultos mayores que tenían cita a las 11:00 horas, porque los integrantes de Participación Ciudadana le dijeron que tenía que formarse en esa larga fila hasta que les tocara, lo que les causó molestia.

“El gobierno me manda un mensaje y me dice que no me forme desde temprano y llego y hay este desorden y me mandan a formarme hasta allá”, dijo enfadado el señor José.