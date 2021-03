Replicarán a nivel nacional el plan de desarme voluntario con apoyo de gobiernos y la Iglesia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el programa de desarme voluntario “Sí al desarme, Sí a la paz” que se realiza en la Ciudad de México, se replicará a nivel nacional con apoyo de los gobiernos estatales y la Iglesia.

La primera etapa comenzará en entidades con mayor incidencia delictiva de homicidios dolosos como Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Zacatecas, así como en los estados donde los gobiernos lo soliciten.

La funcionaria federal hizo el anuncio en presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la develación de la escultura “Molino para la Paz” del artista Miguel Ángel Campos Ortiz, en la esquina de Manuel González y Reforma, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. La pieza está hecha con 4 mil 700 armas retiradas de los hogares y destruídas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte del mencionado programa creado en la capital mexicana.

Desarme Voluntario. Foto: Octavio Gómez

Rodríguez Velázquez destacó la importancia de este programa como una medida para reducir la violencia en el país, particularmente, las muertes violentas de niños y adolescentes. Y dio un dato: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 838 menores murieron y 609 más fueron lesionados por arma de fuego durante el 2020.

“Esto no puede continuar así, por eso es necesario sacar las armas de fuego de los hogares”, aseguró.

La exsecretaria de Gobierno en la CDMX agregó que el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, con sede en Ginebra Suiza, identifica a México el sexto país a nivel mundial con mayor número de civiles armados, solo por debajo de Estados Unidos, China, Pakistán, Rusia y Brasil. La organización calcula que son más de 15 millones de mexicanos que tienen un arma de fuego en su casa.

Y aclaró que el programa de desarme voluntario a nivel nacional “no es una acción aislada”, sino una política pública integral de prevención de la violencia en el contexto del fortalecimiento de las estrategias nacionales de Prevención del Delito y de Prevención de Adicciones; así como la prevención del reclutamiento de niños y adolescentes por la delincuencia organizada; la capacitación de agentes locales y policías de proximidad en materia de prevención; y la creación de un Consejo de Construcción de Paz a nivel nacional.

Arranca “Sí al desarme” 2021 en la CDMX

En el acto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa “Sí al desarme, Sí a la paz 2021”, que forma parte de un nuevo “Sendero Seguro” en la capital mexicana, y dijo que es una medida para atacar las causas de la inseguridad, como lo ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La develación. Foto: Octavio Gómez

“No puede haber acto más simbólico de decir ‘queremos la paz en la ciudad, queremos la paz en el país’. Y lo que muestra es que la política del presidente López Obrador –que evidentemente coincidimos con ella–, no es solo la formación de una Guardia Nacional, de profesionales de la seguridad, en donde coincidimos plenamente sino la esencia, y es que no podemos conseguir la paz, no podemos reducir la violencia si no atendemos las causas”, afirmó.

Sobre la escultura, dijo que “es muy simbólica porque está hecha de armas destruidas por el ejército. Imagínense, un ejército que destruye armas, ya ese solo simbolismo es enorme, sino que son familias que han entregado las armas diciendo ‘hay que entregar las armas, no sirve de nada la violencia, lo que sirve es la construcción de la paz’”.

El presidente del Consejo, Salvador Guerrero, destacó que con la develación de la mencionada escultura se inaugura la primera plaza “Sí al desarme, sí a la paz” en el país y además se convierte en un Sendero Seguro.

La escultura “Molino para la Paz”, del artista Miguel Ángel Campos Ortiz, pesa tres toneladas y mide 3.5 metros. El modelo fue electo por un jurado, dentro de una convocatoria que lanzaron el gobierno capitalino y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en septiembre de 2019. En el concurso participaron 110 artistas y se evaluó la creatividad, concepto, impacto social y técnica.

Al final de la develación de la escultura, algunos vecinos se acercaron a saludar, abrazar y tomarse fotorafías con Rosa Icela Velázquez y Claudia Sheinbaum. Sin embargo, otro habitante aprovechó para reclamarle a la mandataria local: “¡Debería arreglar toda la colonia, no solo la glorieta!”.