¿Alcanza la beca Benito Juárez para comprar un iPhone?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de Twitter criticaron a Sakura Kimoto por asegurar que un joven de 16 años supuestamente compró un iPhone 12 con la beca Benito Juárez otorgada por el gobierno federal.

“Me acaba de llegar un cliente de 16 años y le acaba de llegar su beca Benito Juárez y se acaba de comprar un iPhone 12 con ella. Mientras yo voy mañana a pagar mis impuestos”, redactó el pasado jueves 25.

En otra publicación apuntó: “Mientras tanto, un interno de medicina que arriesga su vida gana 1,807 y no se puede comprar un iPhone. Para todos los que dicen que no decida en qué se puede gastar el dinero la gente… hay prioridades”. Y acompañó su texto con un tabulador que indica la cifra de 10 mil 459.20 pesos mensuales para médicos especialistas becados.

Internautas comentaron que es imposible adquirir un iPhone 12, de 22 mil 500 pesos, con los mil 600 pesos bimestrales de la beca: “2 años y 8 meses tomaría a un becario ahorrar para comprarlo”.

Un día después, un usuario de Twitter preguntó a Sakura Kimoto: “¿El problema está en que los practicantes ganen mucho o que los médicos ganen poco? Y él mismo respondió: “Cualquiera de las dos es una variable que contradice a todos los que dicen que ‘ese dinero se lo gasten como quieran’ cuando se supone que son becas para personas en situación de vulnerabilidad. Y las personas que realmente lo son, no las reciben”.

Para el sábado 27 el comentario de Sakura Kimoto era tendencia y dividía las opiniones entre quienes criticaban que los adolescentes sean becados, y los que defendían que se lo gastaran en lo que decidieran, porque ellos veían a sus sobrinos o hijos cómo estudiaban para no perder la beca.

“ALV!! ¿Dónde está el local del naco ese? ¿Un iPhone en 1,600 varos, pues que son robados o qué?”

Otro usuario escribió: “Si el teléfono lo utilizan para clases, o para lo que sea son libres de hacerlo. Ellos sabrán si lo usan para invertir en su educación o en cosas superficiales, al final las consecuencias las tendrán ellos mismos.”

Y uno más: “Pero el predicamento es si ‘vulnerabilidad’ es equiparable a comprarse un iPhone. No es un estímulo, es un fin electoral y demagogia”.

Otros contestaron: “Porque la gente económicamente vulnerable no merece cosas bonitas, entiendo”.

Tras repetirle que la beca es de 800 pesos mensuales, tildaron de ignorante a Kimoto: “Afirmar cosas sin conocimiento, desde la opinión, te hace ignorante. La beca esta para todos los estudiantes, si hay vulnerables sin beca es porque no se inscribieron, porque no van a caer del cielo las becas. Se prioriza a este tipo de personas, pero si no hay más reparten en general”.

La beca Benito Juárez

Es un apoyo del programa que busca beneficiar a más de 3.5 millones de estudiantes en todo el país. El objetivo es asegurar la permanencia de alumnas y alumnos de las instituciones públicas de Educación Media Superior, es decir preparatorias y bachilleratos.

El estímulo es de 800 pesos mensuales que son entregados bimestralmente al becario (mil 600 pesos bimestrales) durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, de acuerdo con la página becasmx.com.