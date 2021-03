AMLO arremete contra EU, defiende a Sanjuana Martínez y llama “conservador” a Artículo 19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al gobierno de Estados Unidos por opinar sobre temas de Derechos Humanos en México, defendió a la directora de la agencia informativa Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor y cuestionó la labor del organismo no gubernamental defensor de periodistas y temas de libertad de expresión Artículo 19.

Sin pregunta de por medio, durante la conferencia mañanera, en Palacio Nacional, López Obrador expresó:

“Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones a Derechos Humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos, no podemos opinar y ellos por qué, el gobierno de Estados Unidos, opinan sobre temas que solo competen a los mexicanos”, cuestionó el presidente.

Abundó:

Incluso afirmó que Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras y hasta por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Luego, recordó el caso del periodista José Gutiérrez Vivó, quien en 2017 fue sentenciado por un tribunal federal a pagar una cantidad millonaria a la empresa denominada Grupo Radio Centro por un prolongado litigio que tiene su origen en la disputa del noticiero Monitor.

López Obrador dijo tener la conciencia tranquila porque no censura a nadie y remató:

“No van a poder, en el caso remoto que regresara la corrupción, no van a reconstruir al viejo régimen, no se trata de desaparecer organismos, no, el movimiento nuestro tiene que ver con el cambio de mentalidad, es una revolución de conciencias y eso como ya lo dije no se puede aniquilar”.