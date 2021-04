En México, dos de las tres variantes de covid-19 más preocupantes: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, aseguró que en el país se han identificado dos de las tres variantes de coronavirus que han generado más preocupación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Se trata de la B.1.1.7 (Reino Unido) y la P1 (Brasil). La B.1.351 (Sudáfrica) no se ha registrado en México.

“Producto de la vigilancia genómica que se tiene también en México, se han detectado 23 de la variante B.1.1.7, no hemos identificado ninguna variante todavía de la B.1.351, es decir, de la que se identificó primeramente en Sudáfrica y solamente tres de la variante P.1”, indicó en la conferencia vespertina sobre covid-19.

La B.1.1.7 ha sido identificada en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y Guerrero y la P1 en Chihuahua, Quintana Roo y Jalisco.

“Es importante recalcar que, en función de esta cantidad de variantes identificadas, el total de muestras que se mandó a secuenciación fueron poco menos de 4 mil 300, por lo tanto, esta identificación representa el 0.5% de todas las secuencias hasta el momento obtenidas, lo cual quiere decir, obviamente, que no están circulando de manera importante en el grupo de secuencias que se han hecho”, dijo Alomía.

“Esta secuenciación, es importante mencionarla, se está haciendo a través de una coordinación y colaboración interinstitucional. El Indre obviamente tiene acceso a la mayoría de las muestras que produce la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, pero también están colaborando la UNAM, el Conacyt, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la CINSHAE (Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad).”

En el mundo, la B1.1.7 está en 103 países; la B.135 en 49 y la P.1 en 29 naciones, señaló.

“Para efecto de una mutación común entre estas tres de preocupación aparece la N501Y y, a su vez, tenemos otras mutaciones que aparentemente están presentes en otras variantes”, señaló.

Esta información será presentada cada quince días en el informe epidemiológico y se refiere a las tres variantes del coronavirus en el mundo y que se han concentrado en México.

Consideró que no se le debe asignar el nombre de un país a la variante, porque no necesariamente es el país en donde nació o donde se dieron las mutaciones correspondientes para efectos de la variante, sino es el país donde se identificó.

“Cuando se identifica y se sube la secuencia genómica a la red, otros países comienzan a buscarla y la identifican. En algún momento pudieron haberla identificado en momentos previos al país inicial, pero se otorga el crédito que realizó la mayor identificación o estudio de esta variante”.

Vacunación

Respecto a las vacunas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reportó que el 31 de marzo se han aplicado 349 mil 258 hasta las 16:00 horas porque los centros de vacunación están abiertos hasta las 21:00 horas. El total de dosis aplicadas hasta el 31 de marzo es de 7 millones 851 mil 53 vacunas que se han aplicado.

“Lo importante aquí es lo que habíamos anticipado. Una vez que tenemos una cobertura importante en prácticamente la mitad de los municipios del país, ya hemos tenido cobertura de las personas adultas mayores de 60 años y una vez que terminamos con esta parte de la zona rural estamos ya teniendo una mayor velocidad porque estamos entrando a ciudades de mayor tamaño. Grandes ciudades capitales que están siendo ya seleccionadas para vacunación.”

Este 31 de marzo se reportaron 349,258 dosis aplicadas de la vacuna contra #COVID19.



Hasta este día suman 7,851,053 dosis aplicadas en México. pic.twitter.com/10SNDwCTuL — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 1, 2021

En la Ciudad de México se espera, como ha anunciado la jefa de Gobierno, que la siguiente semana ya quedarán solo dos demarcaciones territoriales por cubrir y al final de la siguiente semana cobertura en la capital en la fase 1 y para personas adultas mayores, aclaró.

Por ahora sería esta situación en la Ciudad de México y en Campeche, donde se tendría la fase completa de fase 1 en adultos mayores.

Comentó que hicieron un cambio de táctica sobre dónde se coloca la vacuna porque se están concentrando en la Megalópolis: seis entidades federativas de la zona central del país porque son las zonas más pobladas que tienen la mayor movilidad y se comportan como una gran ciudad.

“Necesitamos concentrar esfuerzos de protección a las personas adultas mayores que sigue siendo fase 1 del programa en esta región. Esto no evita que sigamos vacunando en todo el país, que quede clara esta idea.”

Es voluntario

Respecto a la población de adultos mayores que se niega a colocarse la vacuna por alguna razón, temor o circunstancia, López-Gatell destacó la voluntad de las personas y de sus familias sea respetada y en ningún caso están considerando obligar a las personas a que se vacunen porque es completamente voluntaria.

“Pero ciertamente, cuando se trata de una enfermedad infecciosa, existe un dilema o una tensión a resolver entre la libertad individual que enfatizo, debe ser invariablemente respetada y la necesidad de disminuir riesgos, no solamente en la persona que va a ser invitada a vacunarse, sino en sus familiares, su comunidad y en general en la sociedad.”

Desde el punto de vista científico, entre más personas se vacunen, más rápidamente cederá esta epidemia, disminuirá el riesgo de que cada una de las personas tenga menor exposición al coronavirus y haya menos personas enfermas, hospitalizados por enfermedad grave o que desafortunadamente pierdan la vida.

“Algunas de esas personas pueden ser los familiares de la persona que está reflexionando si debe o no vacunarse. Puede ser que el riesgo lo corra la persona y decida no vacunarse. Es una decisión libre, totalmente libre y el Gobierno de México no le va a obligar.

“Pero considere la posibilidad de que ese riesgo, no solamente sea para usted, que está ejerciendo su derecho y su libertad de decidir vacunarse o no vacunarse. Puede ser que el riesgo sea para su esposo, esposa, mamá, papá, tíos, tías, vecinos, amigos, parientes, para cada una de esas personas que aprecia y no quiere ver que sufran una complicación porque a veces no es la persona de mayor edad a la que se le complica la enfermedad, a veces es a la persona más joven.”

En cuanto a inyectar a las personas que están hospitalizadas, dijo que hay una contraindicación médica de ser vacunadas porque tienen una condición médica que supone una alteración en su función general. Tampoco las que tengan alguna enfermedad y estén en su casa deben ser vacunadas, añadió.

Sin embargo, expuso que los 65 adultos mayores con enfermedad mental que están en hospitales psiquiátricas federales son elegibles para la vacuna porque no tienen ninguna situación de salud que se los impida y deben estar protegidos, por lo que una unidad móvil de Correcaminos irá a este hospital psiquiátrico a inocularlos.

Se refirió también a la desinformación que ha llevado a algunas personas a pensar que la vacuna contra covid-19 puede causar algún daño, cuando es extraordinariamente raro que las personas tengan alguna reacción cuando son inoculadas, es el 0.2%

Además, es improbable que una persona tenga un daño a consideración al grado de hospitalizarse y no ha ocurrido que una persona haya quedado con un daño o haya muerto por vacunarse, sino que al revés, disminuye el riesgo de contraer, enfermarse, agravarse o morir por esta enfermedad, apuntó.

Elecciones

Sobre posponer las elecciones de junio próximo, como recomendó la OPS, dijo que no tiene conocimiento sobre esa recomendación explícita.

Alomía Zegarra comentó que se hizo esta recomendación en general en los países donde haya procesos electorales, principalmente en Chile y Perú, que tienen sus procesos electorales el 11 de abril, y es que se aseguren las medidas preventivas durante los momentos de la elección y si cuentan con el tiempo y recursos implementar las votaciones virtuales o mediante sistemas informáticos para disminuir la probabilidad de contagios.

“En el caso, obviamente, del país, en las recomendaciones y conversaciones que se han tenido con el Instituto Nacional Electoral de manera previa se ha optado precisamente por el incremento de las medidas de prevención.”

López-Gatell anunció que no habrá conferencia vespertina este jueves, viernes, sábado y domingo, aunque sí se difundirá el informe técnico diario.