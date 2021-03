López Obrador se vacunará la próxima semana sin decir dónde para evitar "un espectáculo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana se aplicará la vacuna contra el Covid-19 en un lugar que mantendrá bajo reserva para evitar “un espectáculo”.

En la conferencia mañanera, explicó que sus médicos le recomendaron vacunarse luego de que fue sometido a un estudio de sangre para verificar el nivel de anticuerpos.

Si médicos deciden que me toca, me vacuno contra el covid en una mañanera: AMLO

“Decirles que me recomiendan los médicos que me vacune, me vacuno la semana próxima y no les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo”, expresó el mandatario.