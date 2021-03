"Si quieren cambiar el sistema machista, lean libros", pide a mujeres Marx Arriaga, funcionario de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, protagonizó una nueva polémica al proponer a las feministas que si en verdad quieren cambiar el sistema machista deberían acudir a las bibliotecas públicas, en un incidente que cibernautas definieron como mansplaining.

Su comentario, dicho ante estudiantes antes de iniciada la pandemia de covid-19, fue revivido en redes sociales y desató la indignación de los usuarios, quienes cuestionaron su capacidad para estar al frente de esa dirección y del contenido de enseñanza de las y los niños de primaria.

“Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen a que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución.

“Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas: Uno, cultura, lo cual les dará identidad y dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública”, indicó.

¿Qué es mansplaining?

*Google voy a tener suerte*

En el acto estuvieron presentes la escritora, investigadora y esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, el coordinador nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas y encargado de la Estrategia Nacional de Lectura, así como el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, entre otros.

Estas palabras las pronunció durante un acto de los Fandangos por la Lectura, que se realizó el 21 de febrero de 2020, en Actopan, Hidalgo, cuando fue Director de Apoyo Bibliotecológico de la Dirección General de Bibliotecas, cargo al que renunció el 28 de febrero de 2021 para sumarse a la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, a la llegada de la nueva titular Delfina Gómez Álvarez.

Tras el discurso, en redes sociales, muchas personas respondieron al clip: “Este tipo de discurso es ofensivo, retrógrada, machista. ¡No puede tolerarse!” y en otro, la escritora Brenda Lozano comentó que Wikipedia, llamada la enciclopedia libre, acababa de actualizar el término mansplaining con ese video.

“¿Qué sería del movimiento feminista en México sin las lecciones de vida y cultura de Max Arriaga, director de materiales educativos de la SEP?”

Los escándalos de Navarro Arriaga

Arriaga Navarro fue quien lanzó la “Convocatoria Creadores Visuales para el Rediseño de los Libros de Texto Gratuitos de Educación Primaria Ciclo Escolar 2021-2022”, para que trabajadores del arte y la cultura participen en la ilustración del libro de texto gratuito de primaria, sin recibir un pago económico, sino cediendo a la SEP sus derechos patrimoniales, a cambio de un ejemplar de su obra reproducida y un reconocimiento.

Con el hashtag “LaIustraciónSePaga, colectivos como “No Vivimos Del Aplauso”, el “Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana” y la “Sociedad de Tinta”, escribieron cartas dirigidas a la titular de la SEP, Delfina Gómez y al director General de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, llamaron a no participar en la convocatoria para el rediseño del libro para el ciclo escolar 2021-2022.

En 2019, durante su gestión tuvo conflictos con el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) luego de que los empleados tomaron la Biblioteca México y la Biblioteca Vasconcelos acusando hostigamiento laboral.

También fue motivo de escándalo por rentar la Biblioteca Vasconcelos para la grabación de la serie de televisión Monarca, pues al parecer el dinero no fue destinado a la Dirección General de Bibliotecas, pero la dependencia aclaró en diciembre de 2019 que por la renta recibieron 311 mil 110 pesos por concepto de derechos.

¿Quién es Marx Navarro Arriaga?

Es doctor en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Fue profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta (2015), según la Enciclopedia de la Literatura en México (ELEM) de la Fundación de Letras Mexicanas (FLM).

¿Qué es el mansplaining?

Es un neologismo compuesto por las palabras man (hombre) y explaning (explicar) que se define como explicarle algo a alguien, especialmente un hombre a una mujer, de manera considerada o paternalista, sin tomar en cuenta que la otra persona sabe más sobre el tema que quien lo explica y es un comportamiento habitual por parte de hombres hacia mujeres.

Su origen se remonta a un ensayo titulado Men Explain Things to Me (Los hombres me explican cosas, 2008) escrito por Rebeca Solnit y publicado en The New Republic, el cual se centra en el silenciamiento de las mujeres, con especial atención a la idea de que los hombres creen que no importa lo que digan las mujeres, porque ellos siempre saben más y define esa actitud como una violación a la libertad femenina y de abuso de poder, por lo que se descartan temas como muerte violenta, abuso, acoso y violación. De ahí surgió el término mansplaining.

“¿Qué tal si el tal @MaxArriaga comienza con ‘Men explain things to me’, de Rebeca Solnit y se retira a casa a meditar para siempre”, escribieron en redes sociales.