Acusan a CNHJ de Morena de no responder a petición de medidas cautelares para víctima de Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimacnoticias).- Basilia Castañeda Maciel, víctima de violencia sexual por parte de Félix Salgado Macedonio, informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena omitió, por cuarta vez, responder a su solicitud de recibir medidas cautelares ante las agresiones realizadas por militantes y simpatizantes de Morena contra ella y su familia.

Por medio de un comunicado Basilia dio a conocer que la CNHJ de Morena no respondió al escrito que le presentó el pasado lunes 1 de marzo (dentro del plazo impuesto) en el cual le solicita medidas cautelares por las agresiones recibidas por parte de militantes y simpatizantes de ese partido contra ella y su familia.

La CNHJ tenía un plazo estipulado de 48 horas para responder a la también militante del partido; sin embargo, el plazo venció este 4 de marzo sin que hubiera respuesta alguna. Ésta sería la cuarta omisión que comete la CNHJ ante las solicitudes que ha hecho la víctima de Salgado Macedonio, toda vez que el primer escrito para solicitar estas medidas lo presentó el 5 de enero, luego presentó el escrito de respuesta al apercibimiento el 5 de febrero, y el pasado 15 de febrero presentó el escrito de hechos supervenientes o posteriores.

De acuerdo al artículo 43 del Estatuto de Morena, “La comisión (CNHJ) estará facultada para dictar medidas cautelares”. El reglamento, en su artículo 19 y 30, establece que, ante la solicitud, la CNHJ tendrá un plazo máximo de 48 horas para pronunciarse sobre la procedencia de dichas medidas. El artículo 105 del Reglamento establece que las medidas cautelares que dicte la CNHJ serán “para salvaguardar el adecuado funcionamiento de Morena y evitar cualquier conducta que infrinja los Documentos Básicos de Morena, genere efectos irreparables, violente derechos de la militancia o afecte la auto organización de Morena.”

Basilia recordó en su comunicado que ante los hechos que sucedieron a partir del día 5 de enero, ella presentó como pruebas un conjunto de notas de prensa local, comentarios en los perfiles de Facebook de sus familiares, así como los actos de agresión afuera de su casa.

La morenista advirtió que, de acuerdo con el artículo 47 del estatuto, “es responsabilidad de Morena admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales.”

Por los actos de calumnia y difamación en su contra, Basilia solicitó que la CNHJ realizara un apercibimiento a su militancia señalando que, a) Una denuncia nunca constituye un acto de difamación y que se debe respetar el proceso de acceso a la justicia en los órganos internos de Morena y los de otras competencias, y b) Las expresiones emitidas por militantes de Morena que contengan estereotipos y prejuicios discriminatorios relacionados con esta denuncia o relacionados con las denuncias de violencia de género contra las mujeres, serían investigadas de oficio por la CNHJ.

Basilia solicitó que de manera urgente y con el objetivo de que se detenga la violencia política en su contra y de las personas que la apoyan, el partido realizara un conjunto de acciones directas en Guerrero para informar sobre las agresiones y cómo éstas constituyen violaciones al estatuto de Morena. Sin embargo, la CNHJ dejó sin respuesta estas peticiones.

Ante la denuncia que Basilia presentó el pasado 5 de enero de 2021, la CNHJ abrió dos procedimientos: uno de oficio que inició por acuerdo el 11 de enero, y cuya resolución se dio a conocer el 27 de febrero de este año; y otro ordinario, cuya admisión se acordó el 16 de febrero.

Sobre el procedimiento ordinario, Félix Salgado Macedonio contestó el día 22 de febrero y señaló que la CNHJ no era competente para investigar la queja de Basilia, ya que no tiene atribuciones para investigar delitos. Por su parte, Basilia argumentó que la Comisión sí es competente toda vez que incumple los Estatutos y principios de Morena, los cuales sí está facultada para investigar.

Apenas el pasado 2 de marzo el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero desechó por unanimidad el juicio presentado por Basilia y por otras mujeres guerrerenses que pidieron la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador del estado porque argumentó, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) aún no resuelve si procede o no el registro de Salgado Macedonio, por lo tanto las quejosas no pueden impugnar un acto que no se ha consumado.

Cabe recordar que el pasado 18 de febrero, integrantes de la colectiva nacional feminista “Ningún agresor en el poder” organizó una movilización en Chilpancingo y acudió a la sede del Tribunal donde entregaron el documento firmado por Basilia y diversas ciudadanas guerrerenses, donde pidieron cancelar la candidatura de Salgado Macedonio, quien solicitó su registro como candidato a gobernador ante el organismo electoral el pasado 15 de febrero