Desbandada en Ciudad de la Ideas por caso Andrés Roemer; mandan carta a Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 3 de marzo, 11 personalidades dimitieron como consejeros asesores de Ciudad de las Ideas (CDI), “a la luz de las recientes, múltiples acusaciones y denuncias penales formales de agresión sexual y acoso contra el cofundador Andrés Roemer”.

En un par de párrafos, Catherine Mohr, David P. Barash, Daniel C. Dennett, Julian Baggini, Dehorah Berebichez, Judith Eve Lipton, Jerry A. Coyne, David L. Smith, Gerd Gigerenzer, Randy Cohen y Sam Harris solicitaron que sus nombres, biografías e imágenes se eliminen inmediatamente de la lista de miembros de la junta asesora.

“Ya no queremos estar asociados con CDI””, indicaron en la misiva dirigida al fundador y presidente de Grupo Salinas y TV Azteca, así como cofundador de Ciudad de las Ideas, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego.

“Instamos a CDI y a su principal patrocinador TV Azteca a adoptar una política de tolerancia cero hacia todas las formas de acoso. En este espíritu, alentamos a CDI y TV Azteca a seguir los ejemplos de la UNESCO y la Universidad de Columbia y desvincularse de Andrés Roemer, mientras se investigan a fondo las acusaciones realizadas en su contra”.

Ese mismo día, Avihu Ben-Moshe, miembro del ayuntamiento de la ciudad de Ramat Gan, en Israel, envió una carta al alcalde, Carmen Shama-Hacohen, donde le pidió renombrar la calle Andrés Roemer con el nombre de que tenía antes: El Al Street.

“Ramat Gan no debe dar lugar, y mucho menos el nombre de una calle, a un hombre sospechoso de crímenes serios como acoso sexual”, publicó el diario The Times of Israel.

El 23 de febrero, el director de Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Matthieu Guevel, confirmó que Andrés Roemer fue retirado como Embajador de Buena Voluntad por las denuncias de abuso sexual en su contra.

En un breve comunicado confirmó que el susodicho se retira de todas sus actividades, que la decisión fue por mutuo acuerdo entre el escritor y la organización internacional y se aplicará hasta que se esclarezcan los casos de abuso sexual que hay en su contra.

La Unesco refrendó su cero tolerancia a cualquier forma de acoso.

La Universidad de Columbia lo borró de su lista de académicos visitantes de Estudios Latinoamericanos.

Las denuncias públicas

Este 4 de marzo, Periodistas Unidas Mexicanas compartió la denuncia número 30 contra Andrés Roemer, conductor de ADN 40 y cofundador de CDI. Se remonta a 2011, la hizo Claudia Delgado, directora comercial de La-Lista, quien no fue víctima de abuso sexual por parte del conductor de televisión.

Las primeras denuncias datan del 24, 27 y 30 de marzo de 2019 y se siguen sumando otras anónimas en #MeTooMx y con Periodistas Unidas Mexicanas, que señalan a Roemer, quien no se ha pronunciado al respecto.

El 15 de febrero, la bailarina profesional Itzel Shanaas contó su mala experiencia.

“Mi denuncia y el relato de los hechos coincide con varios casos. No era una coincidencia. Era un modus operandi. Nos encierra en su casa. Nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia que de manera obvia se contraponen con sus enfermas costumbres. Se masturba, te toca, te violenta. También se narraban un par de otros casos distintos y terribles”.

El 19 de febrero, la periodista Monserrat Ortiz rompió “el pacto” en el que los hombres se cubren los abusos que cometen. “Yo también fui víctima de Roemer. Somos muchas. Somos todas”, escribió en sus redes sociales, sobre la denuncia anónima que presentó hace dos años contra Andrés Roemer y que ahora la hace pública.

El 22 de febrero se publicó en Periodistas Unidas Mexicanas otro testimonio contra Roemer, con el mismo modus operandi, de acercamiento y abuso a las mujeres, aunque por fortuna este quedó en intento.

Un día antes, surgió la denuncia número 11 contra el escritor, de parte de la conductora de radio y televisión Brenda Angulo: “Ese hombre es de lo peor. A mí me invitó a cenar en un restaurante en La Roma y después de dos copas se puso intenso y trató de besarme y ¡quería que fuera a su casa! Obvio le dije que NO y nunca más respondí sus mensajes. Por cierto, me contactó por Facebook, eso fue en el 2021”.

La actriz Martha Cristiana compartió en sus redes, el 20 de febrero: “Conocí a @RoemerAndres en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con él. Venía regresando de NY con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me citó en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que vivía ahí. Me ofreció algo de tomar. No acepté.

Una más: Mariana Flores, estudiante de literatura, a quien Roemer citó en 2011 para un puesto en Poder Cívico. La citó en una dirección de la colonia Roma que resultó ser su casa. La charla consistió en preguntarle si tenía novio, si sabía bailar la danza de los siete velos y le pidió que le bailará y cuando lo rechazó, la sujeto con fuerza, la apretó y sintió como frotaba su pene contra su cuerpo.

“Somos un grupo de mujeres a las que nos pasó algo que, lamentablemente, ocurre todos los días en México. Y muchas de ellas no sobreviven. No lo digo yo, lo revelan las estadísticas: en promedio, 10 mujeres son violadas, golpeadas, desmembradas, asesinadas cada día. ¡Diez! Una casi cada tres horas.

“Hoy es Andrés Roemer, pero en las calles de México hay miles de Roemers. Son muchos los que agreden a las mujeres en un país en el que prevalece la impunidad y estos casos se esconden debajo de la alfombra. Nosotras sobrevivimos y alzamos la voz, que esto sirva para normalizar que no debemos quedarnos calladas. Alcemos la voz por todas las mujeres que no pudieron hacerlo”, escribió Claudia Delgado, en su denuncia pública contra este sujeto.