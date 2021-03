Gobierno de Peña inició investigación contra Claudio X González por evasión fiscal: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que su gobierno heredó un expediente por el presunto delito de evasión fiscal iniciado contra los empresarios Claudio X. González Laporte y Claudio X. González Guajardo -- el artífice de la alianza PRI PAN PRD--, sus declarados enemigos.

Además, confesó que él no quiso presentar denuncia alguna en su contra porque desde un principio tomó la decisión de no “perseguir a nadie” y menos a sus adversarios.

“Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia a partir de ese expediente y no lo hemos hecho porque decidimos no perseguir a nadie, no dar pie a que se pueda pensar que, al tratarse de opositores, los estamos persiguiendo o que hay represalias nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer”, sostuvo.