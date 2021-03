Veracruz: asesinan a Melquiades Vázquez, precandidato a la alcaldía de La Perla

XALAPA, Ver. (apro).- José Melquiades Vázquez Lucas, exalcalde de La Perla, municipio enclavado en las montañas de Veracruz y quien volvería a contender por el PRI por la presidencia municipal de ese Ayuntamiento, fue asesinado este jueves cuando circulaba en su camioneta en la carretera Orizaba-La Perla.

Los trágicos hechos ocurrieron en el municipio de Mariano Escobedo, en la zona serrana. El precandidato priista iba solo en su camioneta cuando sujetos desconocidos lo interceptaron atacándolo a balazos.

Unas horas antes, directivos del PRI de Veracruz habían celebrado en Xalapa de forma discreta el 92 aniversario de ese instituto político, horas después serían notificados del asesinato de uno de sus precandidatos.

Melquiades Lucas había sido presidente municipal de La Perla en el periodo 2007-2010, una década después volvería a buscar la alcaldía.

En septiembre pasado, el hijo de Melquiades Lucas, José Andrés Vásquez fue secuestrado y posteriormente ejecutado en la región.

La violencia contra precandidatos a un cargo de elección popular no ha cesado en Veracruz, el lunes 15 de febrero, la precandidata del PVEM a la alcaldía de Cosoleacaque, Carla Enríquez Merlín y su madre, la exdiputada local priista, Gladys Merlín fueron privadas de la vida en el interior de su domicilio. Una de ellas, Carla fue degollada.

El día 11 de febrero, Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la alcaldía de Puente Nacional, fue asesinado por un sicario quien le disparó en varias ocasiones a Ortiz, cuando este se encontraba a bordo de su vehículo y se disponía a salir de su vehículo.

El primero de marzo, el precandidato de Morena a la alcaldía de Atzalan, José Luis Arcos González “El Palomo” denunció en redes sociales que fue víctima de un intento de “levantón”, razón por la que tuvo que sacar a su familia de dicho municipio.

“No me voy a dejar influenciar, no es que no tengamos miedo. Yo no me voy a bajar (sic) aunque me lo hayan pedido”, expuso en un video, en donde responsabiliza a un exalcalde y empresario hotelero de esa región, sin dar mayores detalles.

En la última década (2010-2020), una veintena de alcaldes, exalcaldes y suplentes han sido acribillados en Veracruz. Con este escenario virulento, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, afirma que en la entidad se cuenta con las condiciones de seguridad óptimas para el desarrollo del proceso electoral 2020-2021.