Ahorita, la mejor vacuna es la que te toca: López-Ridaura

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Cuando se aceptan para uso de emergencia, las vacunas son prácticamente equivalentes y tienen la misma eficacia, y no hay elementos como para saber en este momento con precisión cuál de ellas es más efectiva; "ahorita, como han dicho, la mejor vacuna es la que te toca", afirmó Ruy López-Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Al hablar sobre las 4 millones 691 mil 775 dosis de cuatro opciones de vacuna contra covid-19 recibidas en México, el funcionario reconoció que no recibieron el total de las pruebas analíticas de la vacuna contra covid-19 de Sinovac para poder usarlas como el resto.

“El total de dosis recibidas en la Estrategia Nacional de Vacunación, se han recibido 4 millones 691 mil 775 dosis de cuatro opciones de vacuna: 2 millones 621 mil 775 de la de Pfizer y BioNTech; 870 mil de AstraZeneca; 1 millón de SinoVac y 200 mil de Sputnik V”, comentó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19 en el país.

Respecto al millón de Sinovac, consideró importante explicar que recibieron las primeras 200 mil dosis que estaban ya listas para su aplicación y fueron las que se destinaron al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y ya se está terminando con la aplicación de dosis.

“Las otras 800 mil se recibieron desde el sábado pasado. Sin embargo, no se recibió el número total de las pruebas analíticas de las pruebas que se requieren para liberarlos. En esta ocasión, todavía no se terminaban y se aprovechó para traerlas a México, pero todavía no se podían usar.

“La misma empresa Sinovac, exigió, porque todavía no se tenía todos los elementos y por eso están todavía en Birmex, que es donde se guardaron en espera. Se esperaban tener el día de mañana, pero la buena noticia es que el día de hoy se recibió y estamos listos para su distribución el fin de semana.”

De la vacuna Sputnik V que recibieron 200 mil, recordó que sus dos dosis no son intercambiables, así que se recibieron las primeras como primera dosis y la semana entrante será la segunda dosis.

Asimismo, comentó que, hasta el 5 de marzo, hay 10 mil 640 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunidad (ESAVIs), de los cuales 10 mil 288 fueron reacciones a la vacuna contra covid-19 de Pfizer y BioNTech; 330 de AstraZeneca; 22 de la Sputnik V y ninguna para la de SinoVac.

Del total, 62 están considerados como graves: 49 son mujeres y 13 hombres. Por vacuna: 52 responden a la vacuna de Pfizer y BioNTech, 10 por la de AstraZeneca y ninguna de Sinovac y Suputnik V.

Una vez más, recordó que en el sitio de vacunación nadie puede exigir fotografiar la credencial de elector o a la persona que se vacuna. Y si se presenta algún problema de identificación del ciudadano, indicó, ahí mismo se resolverá.

“No es necesario, digo, es importante estar identificado como en cualquier lugar, es importante identificar con la credencial de elector donde está la dirección, el municipio de residencia. Si tienen alguna otra forma de mostrar el domicilio también facilita. Si no hay ninguna forma, vayan al puesto, en el puesto se resuelven los problemas.

“La gran mayoría de los puestos de vacunación, si no es que, en todos, hay un grupo de personas que pueden ayudar. Si no es ese día, se puede reprogramar y eso es importante que la gente lo considere.”

No hay que llevar copias de nada, pero sí una identificación, afirmó y si no tienen ninguna se verá localmente la forma de resolverlo, prometió.

López-Gatell “evoluciona bien”

Respecto a la salud del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, López Ridaura comentó que está evolucionando bien en su recuperación.

“Yo hablo todos los días con él, no para molestarlo, trato de no molestarlo en cuestiones de trabajo, casi se lo tenemos prohibido, pero bueno, hablo para ver cómo va, y va muy bien, se siente con ánimo. Está evolucionando muy bien, está en su casa desde el lunes y ha estado cada vez con menos síntomas, al final tenía algunos síntomas residuales, pero ya prácticamente considerado como asintomático y terminando la recuperación que requiere.”

Contó que tuvo un cuadro moderado de la enfermedad de covid-19 y requiere más tiempo de recuperación.

“Lo confirmo, no está hospitalizado, no se ha vuelto a hospitalizar desde que llegó el lunes a casa y no pues realmente son los mismos síntomas residuales, no tengo contacto directo con su grupo médico, él se siente con ánimo y en algún momento es esta sensación de fatiga, cuando uno pasa un tiempo la enfermedad es un poco la fatiga o tarda más tiempo, y prácticamente está asintomático.”

Proceso interactivo

Respecto a la selección de los municipios o alcaldías donde se vacunaría a la población, dijo que se trata de un proceso interactivo, una propuesta donde se sigue la regla de equidad para todas las entidades federativas, donde se definen cuántas dosis pueden llegar a ese estado y se identifican qué municipios se pueden vacunar al 100%

“Cuando se defina, las autoridades locales, junto con nuestro enlace federal, tanto en el componente técnico como en el operativo hacen la convocatoria y el anuncio. Entonces no debemos dar un adelanto en estas vespertinas porque la convocatoria es local y esto va a corresponder a las autoridades locales.”

Respecto al personal médico de instituciones privadas, pero que no trabajan en instituciones públicas y tienen consultorios independientes, dijo que están trabajando en la forma de que vayan a los centros de vacunación con un pre-registro que de manera sencilla puedan corroborar que dan atención a pacientes que atienden de manera concurrente.

“Yo espero que a partir de la próxima semana el lineamiento esté claro, que sea con orden y la idea general sea que conforme lleguen las vacunas a los municipios y, en general hay excedentes, se pueden dar estas estrategias de abrir puestos especiales de vacunación. No se desesperen”, pidió.

Y remató: “Ahorita, la mejor vacuna es la que te toca”.