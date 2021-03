La CDMX seguirá en semáforo naranja la próxima semana sin nuevas aperturas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a que disminuyó la velocidad de reducción de las hospitalizaciones por covid-19, la próxima semana la Ciudad de México permanecerá en Semáforo Epidemiológico Naranja y no habrá nuevas aperturas de actividades económicas, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Además, aclaró que la aplicación de la Ley Seca “ya no es tan necesario” como una medida general tomada en la ciudad meses atrás para no fomentar las fiestas y reuniones. Y aclaró que la decisión final de que, si continúa o no, es facultad de las alcaldías.

Por lo pronto, dijo, “nos mantenemos igual, vamos a ver cómo se comporta la pandemia la próxima semana, tenemos que ser cautelosos… eso no significa que bajemos la guardia”, aseguró. No obstante, dijo que es “muy temprano” para hablar de la presencia de una tercera ola de contagios.

En videoconferencia, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, explicó que la CDMX se encuentra en “menos niveles que hace un mes”, pero “en muchos” indicadores se observa una estabilización “que rompe con la tendencia de cinco semanas previas a la baja”.

Detalló que en la última semana “se ha reducido la velocidad de la caída de la ocupación hospitalaria”. Por ejemplo, hay una reducción de 42% de personas hospitalizadas en comparación con el pico máximo que hubo el 21 de enero, pero la semana pasada se presentó una estabilización, es decir, que no siguió bajando.

El funcionario dijo que la ocupación hospitalaria es de 50.68% con 4 mil 384 camas ocupadas, de las cuales 3 mil 43 son de atención general y mil 341, con intubación. Del viernes pasado a este, solo se registraron nueve personas hospitalizadas menos.

“Ha habido una estabilidad relativa: seguimos mejorando, pero a menor ritmo”, dijo. Detalló que la CDMX aún está en “números muy altos de ingresos” como los había a finales de diciembre. Por eso, dijo, “no podemos bajar la guardia”.

Sheinbaum Pardo reconoció que esta estabilización de los indicadores responde a que hay “más movilidad en la ciudad” y porque la pandemia sigue, no solo en la capital, sino en el país y en el mundo.

Comentó que la movilidad de autos está en 30% menor que antes de la pandemia, el Metro opera con 45% de ocupación y el Metrobús, con 40%.

Por ello, llamó a ser cautelosos y preventivos, a no bajar la guardia, no hacer fiestas ni reuniones ni frecuentar lugares cerrados con mucha gente y poca ventilación.

Vacunación

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que será hasta este sábado 6 cuando informe sobre las nuevas alcaldías donde se aplicará la vacuna antiCovid para adultos mayores de 60 años. Aunque adelantó que será la dosis de la empresa Pfizer y que ya se trabaja en la organización de Macro Unidades de Vacunación.

Por lo pronto, hasta este viernes se han aplicado 251 mil 972 primeras dosis a este sector de la población en seis alcaldías CDMX, lo que representa apenas 15% del total que se calcula en millón 65 mil personas en las 16 alcaldías.

Respecto a la vacunación de personal de salud que atiende en primera línea de covid-19, van 109 mil 386 personas que ya recibieron la segunda dosis, es decir, 77% del total de 142 mil 470 que recibieron la primera dosis desde finales de diciembre de 2020.