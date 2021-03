Tren Maya y el respeto a la voluntad del pueblo, la herencia que AMLO dice va a dejar

UAYMA, Yuc., (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy aquí que, además del Tren Maya, su gobierno dejará como herencia a las nuevas generaciones, “el ejemplo de que en este tiempo se respetó la voluntad del pueblo, que hubo auténtica democracia”.

En el marco de su visita para supervisar el avance de los trabajos del Tren Maya, que será la obra emblemática de su gobierno, el mandatario agradeció al gobernador Mauricio Vila Dosal y a los alcaldes de 105 de los 106 municipios haberse sumado al Pacto por la Democracia al que convocó el mes pasado para que no se entrometan en los procesos electorales.

“Al llamado que hicimos para cerrar filas y hacer realidad la democracia, desterrar por completo, por entero el fraude electoral”, dijo, pues, “esa es una asignatura pendiente desde la épica del presidente Madero, Apóstol de la Democracia”.

Señaló que desde entonces México no ha tenido “un verdadero sistema político democrático, siempre las trampas, siempre la compra del voto, siempre el relleno de las urnas, siempre el tráfico con la pobreza de la gente, siempre la falsificación de las actas, siempre el fraude…”.

Aseguró que ahora hay “condiciones inmejorables para garantizar la voluntad de los ciudadanos, para que los ciudadanos libremente elijan a sus autoridades, a sus representantes para establecer lo que no se ha logrado en siglos, una verdadera democracia, y empezar a crear el hábito democrático en nuestro país”.

“Vamos hacia adelante. Entre más democracia hay en un país, más bienestar se tiene”, insistió.

Aclaró que la democracia “no trae el cuerno de la abundancia, pero con democracia nadie en ningún nivel de la escala se siente absoluto. Cuando hay democracia, es el pueblo el que tiene siempre el poder en sus manos, las riendas del poder en sus manos. La democracia ayuda a tener una sociedad mejor”.

Recordó que la democracia “es competencia”, lo que obliga “a que el que está en el gobierno haga bien las cosas si quiere que su movimiento, su partido continúe”.

“Si no hay democracia, pues siempre va a ser lo mismo mediante trampas y va a continuar la corrupción, y va a continuar el autoritarismo. Por eso, qué bien que vamos a dar este paso juntos para garantizar en Yucatán que en las próximas elecciones no haya fraude electoral”, advirtió.

Comentó que no habla al tanteo, y, sin mencionar sus nombres, recordó los tiempos del exgobernador Víctor Cervera Pacheco, tío de la también exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en los que “a veces en elecciones compraban hasta bicicletas, grandes cantidades de bicicletas para repartir en vísperas de las elecciones. No sólo eso, antes de la elección mataban una vaca, dos vacas para darle carne a la gente y llevarlos a votar”.

“Pero no sólo es Yucatán, así en Quintana Roo, entregando despensas, o en Tabasco o en Chiapas, frijol con gorgojo, comprando los votos, valiéndose de la necesidad del pueblo. Algo vergonzoso”, insistió.

Y reiteró que en su gobierno, “todo eso va a quedar en el pasado, todo eso se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia. Vamos a que se respete la voluntad del pueblo y que la gente de manera libre decida por qué candidato, por qué partido va a votar”.

Por otra parte, garantizó que habrá vacunas para todos los yucatecos y adelantó que, si la capacidad de producción de estas por parte de los laboratorios lo permite, se vacunará a los maestros y al personal del sector educativo antes de que concluya el presente ciclo escolar para reanudar las clases presenciales, como se pretende hacer en Campeche.

Sobre el avance del Tramo 4 del Tren Maya, Izamal-Cancún, que comprende unos 250 kilómetros y cuyas obras están a cargo de la constructora ICA, el mandatario afirmó que el proyecto debe concluir en 2023.

“No podemos fallar porque no hay tiempo. Yo, si así lo decide el pueblo y el Creador, voy a estar nada más hasta el 2024, no voy a reelegirme, soy maderista, creo en el sufragio efectivo y en la no reelección, tengo nada más hasta septiembre del 24 y el tren tiene que estar funcionando en el 23”, aseguró.