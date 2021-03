Cerco en Palacio Nacional "no es por miedo": López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El cerco con vallas metálicas en Palacio Nacional “no es miedo”, sino para evitar la confrontación y proteger edificios históricos ante la marcha del próximo lunes 8 de marzo para conmemorar el Día de la Mujer, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo”, indicó el mandatario durante un evento público realizado esta mañana en el municipio de Maxcanú, estado de Yucatán.

AMLO habló sobre el dispositivo de seguridad que se implementó previo a las protestas anunciadas por colectivas feministas en la capital de la república.

“La vez pasada tiraron bombas a ese edificio histórico, es causar daño a quienes también se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad, sin represión”, consideró, y remató:

“Yo prefiero esa protección a que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres protestando, ponerlos de frente. Eso sería dañino, tenemos que seguir así manifestándonos de manera pacífica”, señaló.