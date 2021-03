Así es como la FGJCDMX desincentiva la participación de activistas en protestas feministas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 25N, el 8M… Cada que las mujeres van a salir a manifestarse en la capital del país, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México envía citatorios a 13 jóvenes, a quienes el pasado 18 de noviembre abrió una carpeta de investigación por los presuntos delitos de daño a la propiedad, lesiones y robo a negocio sin violencia, con base en una investigación realizada en un perfil de Facebook.

Una de las jóvenes investigadas por la Fiscalía, dice en entrevista que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no piensa salir a manifestarte, pues, aunque quisiera, no hay garantías de su seguridad o incluso libertad.

Ella fue acusada de realizar actos vandálicos en una manifestación a la que no fue, el pasado 8 de junio, cuando grupos de mujeres salieron a protestar en repudio a las agresiones policiales que sufrió Melanie, en la Ciudad de México.

“Pienso quedarme sentada en mi casa, porque no tengo certeza de que no vuelva a llegar otro citatorio. Incluso de manera exagerada, dije, me voy a tomar una foto cada hora, voy a salir aquí a la esquina a saludar a las cámaras del C5 a cada hora, por cualquier cosa", comenta.

La joven, quien pidió resguardar su identidad, pues teme que siga el hostigamiento en su contra, es licenciada en relaciones internacionales y trabaja en una asociación civil. Se considera una “chava normal”, pero en la carpeta de la Fiscalía de la CDMX la señalan como una las “líderes” del Bloque Negro.

“Me acusan de haber ido a una marcha a la que no fui. Por supuesto que también me acusan de haber dañado propiedad, lesionado, robado y nada de eso he hecho. Ya no es un misterio y ahora cada vez es más claro. Cada vez que hay una marcha feminista nos citan”, explica.