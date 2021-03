México, el país de AL con la tasa más baja de mujeres en mercado laboral: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, reconoció que México tiene la tasa de participación más baja de las mujeres en el mercado laboral, comparado con otros países de América Latina.

Al presentar la Estrategia de crecimiento económico con perspectiva de género, el encargado de las finanzas públicas del país señaló:

“Tenemos la participación de las mujeres en el mercado laboral más baja de América Latina que aunado a la brecha laboral revela la falta de igualdad en el mercado laboral, pero también nos da idea de las oportunidades perdidas, no sólo en términos de inclusión, sino en términos del potencial económico”.

De acuerdo con la estrategia, en nuestro país, la participación laboral de las mujeres es solamente del 44%, que está muy por debajo de la media latinoamericana, incluso debajo de países con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita menor al nuestro.

De hecho, si México llegara a tener la misma población ocupada que tiene Colombia y Perú, se incorporarían tres y 12 millones de mexicanas más al mercado laboral, respectivamente.

Además, las limitaciones y barreras que enfrentan las mujeres para permanecer e ingresar al mercado laboral se han incrementado tras la pandemia, en parte por la su alta participación en sectores altamente afectados por la pandemia.

En México, por ejemplo, la proporción de mujeres es mayor en servicios de hospedaje hasta en un 60%, y en el caso del comercio, 57%.

Aunado a ello, tras el cierre de escuelas y guarderías, muchas madres de familia han tenido que asumir mayores responsabilidades en el cuidado de las y los niños. En este contexto, el proceso de recuperación de empleos ha sido significativamente menor para las mujeres que para los hombres.

“Las mujeres necesitan no solamente que creemos las condiciones para que incorporen al mercado laboral, si no para que tengan apoyo en el momento que deciden tener hijos y que su carrera profesional no se vea afectada, parte de los apoyos pueden ser políticas que estuvieran orientadas a los hombres como los permisos de paternidad”, señaló Herrera.

En ese contexto, el gobierno mexicano dio a conocer las siguientes ocho acciones para una mayor inclusión de las mujeres en el mercado laboral:

Ampliar capacitaciones para incrementar la productividad con una perspectiva de género, a través del programa Mujeres en la Transformación Digital para desarrollar habilidades empresariales, financieras y digitales en las mujeres empresarias.

Transitar de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 hacia una Norma Oficial Mexicana en materia de igualdad y no discriminación para hacer su aplicación obligatoria en el gobierno de México.

Realizar mesas de trabajo para armonizar los sistemas de cuidado y fortalecer estándares de calidad mínimos a nivel nacional.

Fomentar en el gobierno y sector privado una mayor participación de mujeres en altos puestos directivos y consejos administrativos y continuar impulsando la iniciativa de ley actualmente en el congreso para promover una mayor representación de las mujeres.

Promover entre las instituciones financieras que se fortalezcan a las mujeres para lograr que una mayor proporción logre altos puestos directivos; generar mecanismos financieros para movilizar el capital hacia proyectos dirigidos por mujeres, o que incidan en mejorar las condiciones económicas de ellas.

Impulsar cambios regulatorios para eliminar el sesgo y discriminación y aumentar el acceso a crédito e inclusión financiera de las mujeres; así como hacer una invitación a todos los actores públicos y privados a sumar esfuerzos para consolidar este plan de trabajo.