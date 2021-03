AMLO pone en duda existencia de denuncias contra Salgado y desliza fabricación de víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda hoy la existencia de denuncias por violación que pesan sobre el político guerrerense Félix Salgado Macedonio, e inclusive, deslizó la posibilidad de que sean víctimas “fabricadas”.

El mandatario hablaba de que, en el caso de Salgado Macedonio (candidato oficial aunque sometido a una confirmación del partido Morena), no podían darse linchamientos mediáticos, recomendó un libro del caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” sobre linchamientos a Francisco I Madero y reiteraba que los guerrerenses decidieran sobre el político, cuando se le comentó:

--Pero hay denuncias… --expuso la reportera del portal “A Tiempo Tv”.

--No hay… o sea, bueno, en el caso de que existan las denuncias penales, que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero si no: lo quiere el pueblo y no hay delitos, nada más porque ya se tomó como bandera y vamos a irnos acarreados. Sin argumentos ¡No! –repuso el mandatario.

Luego, deslizó la fabricación de víctimas para el “linchamiento” político, ante un comentario que insistió sobre creer a las víctimas.

“Si y delitos también; fabrican víctimas, fabrican delitos, claro que sí”, expresó para continuar hablando sobre la forma en que lo atacaron con la campaña publicitaria “un peligro para México” que había expuesto en videos momentos antes.

El intercambio ocurrió cinco minutos antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este martes, luego de dos horas en las que el presidente había insistido en que las agresiones de ayer, durante la marcha feminista, fueron provocación, que no actuó con represión, que la policía no agredió manifestantes y, aun ofreciendo respeto por las causas de las mujeres, destacó la presencia de hombres en las agresiones a las vallas de Palacio Nacional y el Monumento a la Revolución, que dijo fue destruido.

El presidente López Obrador había dicho que “lo que querían” sin especificar quiénes, era que él descalificara a Salgado Macedonio, como si fuera un cacique para luego añadir que él es demócrata.

Después de sus expresiones sobre las denuncias y la credibilidad de las víctimas, continuó recordando la campaña de 2006, e inclusive, que Carlos Monsiváis se enteró, pero él no creía lo fueran a hacer.

“Pues se desató la campaña. Claro que fabrican víctimas, hay gente en la cárcel que es inocente. Fabrican delitos… todo. Antes iba a la cárcel el que no tenía con que comprar su inocencia. Los poderosos no. Decían en mi pueblo ¿cuándo has visto un costal de dinero en la cárcel?