AMLO reta a artistas e intelectuales a manifestarse sobre disturbios de "infiltrados"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó brevemente al manifiesto de artistas e intelectuales que suscribieron ayer bajo la rúbrica “Somos una voz” impulsando la expresión como tendencia.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue persistente en mostrar imágenes de los disturbios para argumentar que fueron acciones de provocación, mencionando que, mientras en las consignas gritaban “el que no brinque es macho”, había hombres agresores de los cuerpos de seguridad mostrando imágenes en la pantalla gigante del Salón Tesorería.

Fue entonces cuando expuso:

“Es como los intelectuales y actores que suscriben esa carta abierta… a ver: yo quisiera que se manifestaran sobre esto, si consideran que eso es adecuado. Claro es muy cómodo ser abajofirmante, no significa estar aquí en el Zócalo, como son famosos y fifís…”, dijo.

La carta abierta emitida ayer por artistas famosas, reprocha al mandatario por proteger los muros de Palacio Nacional pero no a las mujeres, le refiere las estadísticas de feminicidios y le llama a detener el desdén y la descalificación al movimiento feminista, afirmando que no pertenecen a un partido político.

En su alocución respecto a la marcha feminista, una de varias que abarcaron la conferencia presidencial, insistió en no ser represor y puso como ejemplo que, aun con los excesos de ayer, no hay nadie encarcelado. La conclusión del presidente es que no es igual a los gobiernos del pasado.

Reproche a Brigada Marabunta

Luego dirigió sus críticas a la Brigada Marabunta que ayer, por lo documentado, exhibió el regreso de prácticas policiales similares a las del sexenio pasado.

“A ver, por ejemplo, los hombres (…) ¿Qué hacían los hombres ahí? pero no viendo, no observando, si no pateando y tirando piedras y a ver ¿ese organismo dijo algo de esto? No”, se preguntó y respondió.

A lo largo de su conferencia el mandatario se refirió siempre a las protestas de ayer como un acto de provocación, contenido gracias al despliegue policial y la valla colocada en torno a Palacio Nacional, en tanto, de la estadística de feminicidios y otras violencias, aseguró que todos los días trabaja en ello.