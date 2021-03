Comprar en Facebook es como hacerlo en un tianguis o un semáforo, advierte Profeco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó el Código de Ética en materia de Comercio Electrónico y el Distintivo Digital para dar certeza a los consumidores que adquieran productos en el mercado digital.

Al presentar los nuevos mecanismos ante la Comisión de Mercadotecnia y Publicidad de la Cámara Internacional de Comercio, capítulo México, el todavía titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, declaró que ayudarán a que los consumidores puedan distinguir cuándo estén ante un proveedor formal, serio y legal.

“Después de la transformación que nos ha obligado la presente pandemia como mercado, como comunidad y como sociedad, con mayor razón se requiere que estas herramientas conviertan al mercado virtual en un equivalente total del mercado material real, más tangible”, dijo.

Sheffield Padilla comentó que el Código de Ética que fue publicado el 26 de febrero pasado en el Diario Oficial de la Federación y el Distintivo Digital, también de reciente creación, reflejan los códigos de ética que están operando en otros mercados importantes del mundo en la materia y llamó a los proveedores a adherirse a estos mecanismos.

“El semáforo del comercio electrónico es Facebook porque comprar en esa red social es comprar en el semáforo; no sabes a quién le compras, y cuando regresas ya no está el proveedor”, señaló y refirió que, con el apoyo de la red social, se pudieron bajar más de siete mil perfiles donde se estaban cometiendo fraudes y abusos en “el tianguis de los proveedores no serios”.

Surit Berenice Romero Domínguez, Subprocuradora de Servicios de la Profeco, explicó que cualquier persona física o moral que sea proveedora, nacional o extranjera, que efectúe transacciones a través del uso de medios digitales, ópticos o de cualquier otra tecnología en el país se podrá adherir al Código de Ética.

Los proveedores interesados deberán llenar el formato de solicitud que estará disponible en la página de la Profeco; respetar los derechos, deberes, beneficios y garantías contenidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor e indicar claramente el contenido que comercializarán e identificarse plenamente.

También, abstenerse de incitar a niños y adolescentes a la compra de un bien, producto o servicio, aprovechando su inexperiencia o su credulidad; exponerlos a situaciones peligrosas y a realizar declaraciones o presentaciones ilícitas que les puedan causar perjuicio y actuar diligentemente para llegar a acuerdos con el propósito de beneficiar a los consumidores, entre otras cosas.

Por su parte, toda tienda virtual o plataforma de comercio electrónico deberá contar con: Nombre comercial, marca, denominación o razón social; registro Federal de Contribuyentes; métodos de pago y facturación; mecanismos de devolución, reposición o cambio de los bienes, productos o servicios, así como un comprobante de la transacción comercial.

Sobre el Distintivo Digital, Romero Domínguez dijo que se otorgará a aquellas empresas que fomenten información clara y completa, así como la seguridad, transparencia, confidencialidad, confiabilidad y certeza jurídica al consumidor en plataformas digitales.

Además, resaltó que la Procuraduría también creará el “Padrón de Proveedores Responsables en Comercio Electrónico” para que los consumidores puedan consultar los negocios que cuenten con dicho distintivo en la página http://profeco.gob.mx; medios y redes sociales institucionales.