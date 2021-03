Mensaje feminista de Mon Laferte a AMLO: Dé un paso atrás

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantautora chilena Mon Laferte, ganadora de varios Grammy latinos y radicada en México, publicó hoy en su cuenta de Twitter un mensaje al presidente López Obrador, donde lo insta a recapacitar acerca de su política en torno al movimiento feminista.

Estos son los párrafos que escribió la artista, radicada en México, y nacida Norma Montserrat Bustamante un 2 de junio de 1983, en Viña del Mar:

“Señor presidente @lopezobrador_ Con todo el respeto vengo a pedirle que de (sic) un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted. Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica, las que estamos pidiendo a gritos, políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida.

“A mí me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de México que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa… De respeto, igualdad y justicia. Lamentablemente hoy, con sus actos, la historia dirá que usted fue un cómplice más de la violencia patriarcal. Por favor, señor presidente, por favor".