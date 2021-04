Detienen a reportero de Televisa mientras hacía enlace en vivo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En pleno enlace en vivo, la policía de Tijuana detuvo y esposó al reportero Said Rodríguez, de Televisa, cuando intentaba ingresar a un centro de vacunación contra covid-19 ubicado en la Plaza Monumental y el CBTIS de ese municipio, en Baja California.

Estaba en pleno enlace en vivo, diciendo: “apenas al corte de las diez de la mañana y un poco más de 3 mil dosis aplicadas en los 14 puntos y bueno, en el CBTIS de Playas que está a unos metros ha sido el de menos demanda. Apenas ayer tuvieron menos de 700 dosis aplicadas. En el caso de Playas, superando las 4 mil al día.

“Pero bueno, ha sido un esfuerzo muy importante que, de verdad, se han rifado los medios y también los trabajadores de la salud. Si les parece, vamos a que me acompañen un poco para que vean al interior donde están los vehículos esperando”, dijo, mientras una mujer y un hombre policías le van cerrando el paso.

La @SspcmTijuana agredió e impidió el trabajo del reportero de Televisa, Said Rodríguez quien documentaba la afluencia en los puntos de vacunación. Él tenía autorización de @BC_SSALUD para hacer su cobertura. pic.twitter.com/rumnJqxTk7 — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) April 1, 2021

El sigue transmitiendo: “Vamos a tratar de entrar porque, vean”, alcanzó a decir, mientras la policía lo tomó por los brazos. “Realmente, nosotros pedimos autorización”, indicó el reportero, pero el otro policía lo detuvo.

“Pero vean nada más es increíble lo que nos están haciendo y prácticamente me están… ¿qué cosa? ¿No?”, indicó mientras la mujer lo esposa.

“Me dieron acceso, pero lamentablemente no me dejan entrar y me acaban de arrestar, amigos, pues bueno es lo que se vive aquí con nuestras autoridades locales. ¡Es increíble! Pero bueno, tu hazte para atrás y sigue grabando Iván, por fa, esta es la mayor prueba que tenemos de que hay un abuso de que me están arrestando de la nada, señores”, le indicó al camarógrafo.

“No sé qué más decirles, que se vengan a vacunar, esto no significa nada”, señaló, mientras el camarógrafo graba a la mujer policía hablando por su radio portátil.

“Iván, me tienen con doble esposa, parezco un delincuente y luego este muchacho, tú no eres ni siquiera Policía Municipal”, indicó.

Desde cabina, en el programa “Las Noticias”, la conductora le pregunta si lo escucha. “¿Qué está sucediendo? Tu pediste previa autorización a la autoridad correspondiente para tener ingreso al interior al estacionamiento de la plaza” y Said Rodríguez respondió: “Así es, así es, con Carla Beltrán (jefa de relaciones públicas de la Secretaría de Salud de Baja California) y me pasó con alguien y bueno, pues vean, doble esposa y seguramente me van a llevar arrestado”, señaló.

-¿Por qué me vas a llevar amigo? –preguntó al policía, pero fue interrumpida la respuesta de la mujer policía por la conductora que confirmó la transmisión en vivo, de acuerdo con el video de 2:20 minutos que circula en redes sociales.

Después, en sus redes sociales, Said Rodríguez contó su historia:

“Ojalá fuera broma amigos. Hoy el srio de seguridad de Tijuana tras solicitarme disculpas por medio de los oficiales señaló que yo tuve la culpa por ‘imprudente’ e incluso señaló que yo empujo a la oficial.

“Además se indignó más porque no pudieron poner las esposas”. En otra publicación, agregó: “Me siento vulnerable y de verdad que es una lástima. Hago responsable de mi integridad al secretario sobre sus declaraciones sobre mí.”