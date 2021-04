Exconductora Virginia Ramírez denuncia a su pareja por violencia y pide ayuda a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exconductora de Televisa Deportes, Virginia Ramírez, pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que tomen conocimiento de su denuncia por violencia de género y amenazas contra el exdirector del Heraldo TV, Miguel Daniel Serrano Sugich.

“Y también, si es verdad, la de Miguel –que también la denunció por violencia de género--, porque es inconcebible que siendo yo la víctima ahora corra peligro incluso mi libertad por haber denunciado a quien me golpeó. Y no --así como muchas--, no me voy a callar”, indicó en un video de 1:55 minutos que difundió en redes sociales.

Virginia Ramirez denuncia violencia por parte de su expareja @virginiara pic.twitter.com/KTcrhuQvKQ — La corneta negra (@lacornetanegra) April 2, 2021



Comentó que desde ese momento hizo responsable a Miguel Daniel Serrano Sugich de cualquier cosa que le ocurra a ella, a su familia y a su equipo de abogados, “pues conozco sus alcances y sé que después de que difunda este video va a querer hacerme daño.”

Y reiteró a Sheinbaum y a Godoy que tiene mucho miedo y no quiere vivir así.



“Difundo este video porque estoy aterrada. El domingo, por segunda vez en dos días, fui víctima de violencia física por parte de mi pareja y padre de mi hijo Miguel Daniel Serrano Sugich”, indicó antes de mostrar las marcas físicas de la violencia en su contra.



“Difundo este video porque tengo miedo, pues aunque el lunes presenté la denuncia ante la Fiscalía Benito Juárez, ayer Miguel se presentó con unos policías de investigación en mi casa para intentar entrar a la fuerza, argumentando que tenían una orden judicial y que si no los dejaba entrar me iban a arrestar”, indicó.

“Temo por mi integridad y sobre todo por la de mi bebé de cuatro meses. Aunque confío en las autoridades de México, sé que Miguel es muy poderoso y tiene influencias, pues por mucho tiempo fue director del Heraldo Televisión”.



Semanas atrás trascendió que Serrano Sugich fue cesado de El Heraldo Media Group por denuncias de violencia de género.



“Heraldo Media Group hace patente su respeto por las mujeres y compromiso por erradicar la violencia de género. En congruencia con lo anterior, se tomó la decisión de separar de la empresa a Miguel Serrano, quien fue vinculado a proceso”, indicó tras la denuncia de la conductora Alma Félix.



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investiga la posible comisión de delito de violencia intrafamiliar contra Virginia Ramírez, exconductora de televisión.

Trascendió que Serrano presentó ante la Fiscalía capitalina una denuncia porque, dijo, él sufre violencia y es la víctima.