Ssa: podría verse en lunes o martes un incremento en la pandemia por Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Cuestionado sobre una tercera ola de contagios por los días de asueto de la Semana Santa, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, indicó que, debido a la movilidad en las 32 entidades federativas, se puede esperar un incremento en la carga de enfermedades, pero puede variar en cuanto a la densidad poblacional y las medidas de prevención que se hayan tomado en esos momentos.

“Definitivamente, si se incrementa la movilidad, como se ha evidenciado obviamente en las 32 entidades federativas para efecto de los pasados o el pasado fin de semana santo, podemos esperar un incremento también en la carga de enfermedades, es decir, en los casos confirmados de la misma”, dijo durante la conferencia vespertina de covid-19.

“Conociendo los periodos de incubación de la enfermedad que, como hemos dicho, fluctúan en la mayoría de las personas entre cinco y siete días, y suponiendo que la mayor cantidad de movilización de personas se dio precisamente entre el jueves, viernes, sábado, domingo santos, esperaríamos entonces poder empezar a ver un incremento si las medidas de prevención tanto personales como colectivas no se hubieran implementado de la mejor manera.

“Pudiéramos empezar a ver un incremento precisamente en estos días, a lo mejor para el lunes, para el martes pudiéramos tener ya las primeras señales en los indicadores que tenemos, obviamente tanto a nivel nacional, pero más específicamente a nivel local, es decir, en cada una de las entidades federativas de que esto pudiera empezar ya a producir algún tipo de incremento”, añadió.

Recordó que los primeros indicadores que en un momento se pueden ver incrementados son precisamente los de contagios, en donde se empieza a ver que la carga de enfermedad, es decir, las personas que desarrollan signos y síntomas y van a demandar consulta médica empiezan a ser clasificadas como casos sospechosos, y entonces, se empieza a ver un incremento en la línea azul de la carga de enfermedad.

“Normalmente dos semanas después, si este incremento continúa o se mantiene, podemos ahora empezar a ver un incremento en las hospitalizaciones, y es el segundo indicador que normalmente se empieza a elevar. El de positividad suele hacerlo muchas veces de la mano del primer o inclusive un poco antes, y es un indicador oportuno”, detalló.

Si esto sucede, previó, se empezará a tener ocupación hospitalaria incrementada tanto de generales como de camas.

Estamos atentos a los efectos de la movilidad de personas en las recientes vacaciones. Considerando los periodos de incubación de entre 5 y 7 días, el lunes de la próxima semana podríamos observar los primeros indicadores del incremento de contagios de #COVID19. pic.twitter.com/OnfBN6z1rU — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 10, 2021

Vacunación

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que este viernes 9 se aplicaron 185 mil 651 vacunas contra covid-19 porque ya se concluyó la vacunación en algunas entidades federativas como la Ciudad de México que contribuía con casi 100 mil dosis, pero en total se han aplicado casi 11 millones de dosis en el país.

“Por otro lado, hoy tuvimos distribución de nuevos embarques de Pfizer que suman ya un millón 302 mil 600 dosis a lo largo de la semana. El embarque de hoy se distribuyó, de manera inmediata, a estados, junto con el embarque de ayer, se prefirió juntar los embarques para hacer una sola rutas y llegar a las 32 entidades federativas, a través de los nodos de ultracongelación”, explicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Esto hace que, desde luego, el personal operativo se oriente más a esa actividad de recepción y asignación a los nodos primarios de asignación y se retrasa el registro, no la vacunación.

“Muy probablemente hoy a las 21:00 horas tendremos una actualización y mañana en el informe diario ya habría que poner atención hasta cuánto se llegó hoy 9 de abril. Esta cifra que parece baja no representa la totalidad de lo que hoy se puso, es simplemente el corte de información aún incompleto hasta las 16:00 horas. En 18 entidades federativas no lograron completar el registro de todas las dosis que fueron aplicadas.”

En forma acumulativa, se han aplicado 10 millones 984 mil 869 dosis y con lo que se complete habrán pasado los 11 millones de personas vacunadas, de las cuales 754 mil 128 son esquemas completos del personal de salud, 17 mil 627 del personal educativo y un millón 83 mil 293 para adultos mayores.

“Seguimos completando los segundos esquemas, por ejemplo, en el personal de salud. No hemos decidido o destinado, vacunas, todavía para completar todos los esquemas en el caso del personal educativo que se vacunó posteriormente, por lo tanto, no les toca ser vacunados y, por lo tanto, todavía no les toca ser vacunados.”

Recordó que entre la primera y segunda dosis se aplica de acuerdo con el calendario de cada vacuna, pues en algunos casos se debe poner la segunda dosis entre 21 y 35 días, otras entre 8 a 12 semanas como la de AstraZeneca.

“Esta semana que estamos terminando mañana fue un gran avance porque vacunamos en ciudades mayores, la Ciudad de México y las capitales en los 31 estados de la República y varias ciudades de mayor tamaño que no son capitales. Eso nos dio un avance muy grande, superamos la barrera de las 500 mil dosis diarias.”

Esperó que con la llegada de más embarques y de mayor tamaño, con la distribución estatal y zonas urbanas se tendrá este ritmo de vacunas diarias.

Hasta el momento hay 14 mil 483 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVIs), de los cuales 150 son graves (1%), 87 son mujeres y 63 hombres.

Del total se han reportado las afectaciones en este orden: Pfizer y BioNTech (13 mil 50), Astra Zeneca (616), SinoVac (554), Sputnik V (201), CanSino (55), Desconocidos (4) y Vacunadas en el extranjero (3).

Recordó el caso de un señor de 92 años que fue atendido en el Estado de México, en un hospital privado, por un hematólogo que les notificó que el padecimiento que presentó tras la vacuna con la disminución de plaquetas (trombocitopenia) que contribuyen a la coagulación y podría ser uno de los síndromes descritos como potencialmente asociados con la vacuna de AstraZeneca, que se ha detectado en 4 de cada millón, de más de 200 millones de dosis aplicadas.

Destacó que entre más personas se vacunen en un territorio, municipio, estado o el país y en el mundo, más pronto se acabará la pandemia, porque entre más inoculados haya se encontrarán con menos personas que puedan contagiarlos, porque la mayoría estarían protegidas.

“Entonces, efectivamente, es muy importante que todas las personas se vacunen, a menos que haya una razón de enorme peso que suelen ser las contraindicaciones médicas absolutas, que hasta el momento no hay ninguna, para que las personas no se vacunen.”

Respecto a la aparición de variantes genéticas del virus que pudieran ser más agresivas, transmisibles o virulentas, ciertamente en la medida que persistan los contagios aumenta la probabilidad de que se den las mutaciones necesarias para que aparezcan las variantes, por lo que los vacunados contribuyen a reducir el riesgo de que surja una variante que pudiera ser más agresiva.

Sector privado

En cuanto a los trabajadores de la salud del sector privado indicó que se está hablando de armar un censo, pero se acordó que las 32 personas titulares de las secretarías de salud lo presentarían validado por ellos, ante la Secretaría de Salud por medio de un oficio que lo constatara.

También recordó la petición de que asociaciones de médicos privadas que presentaran sus censos completos, pero algunos resultaron en donde había personal administrativo o no estaba en el campo clínico, por lo que han insistido es que se realice y se han presentado ya los censos y están continuando así con las vacunas del personal de salud del sector público y privado.

La vacuna AstraZeneca

Al respecto, López-Gatell comentó la publicación formal de la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre lo desafortunado de este desfase entre ciencia, técnica y noticias, dijo y se disculpó para no ofender a los medios de comunicación porque se ha confundido la información con la que tiene sustento científico actualizado.

“Lo que sucedió esta semana con la vacuna de AstraZeneca es que algunos medios internacionales presentaron declaraciones de algunos funcionarios de la Agencia Europea de Medicamentos como si fuera su posición formal, y en encabezados parecía que era una posición formal cuando no lo era y acaban confundiendo a la sociedad.”

El jueves 8 de abril salió la posición formal y el primer registro de uso de emergencia de esta vacuna fue otorgada por la Agencia Europea de Medicamentos.