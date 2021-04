Sobre "Tunden a candidata suplente del PAN y excomisionada del IFAI por tuit clasista y racista"

Sr. Jorge Carrasco

Director de la revista Proceso

Proceso publicó ayer una nota, en versión digital, firmada por Rosalía Vergara intitulada “Tunden a candidata del PAN y excomisionada del IFAI por tuit clasista y racista”. Mi réplica obedece a que la nota presenta imprecisiones y sesgos que perjudican mi imagen. Por ello, hago las siguientes puntualizaciones.

1. El primer párrafo de la nota original establecía que soy “candidata a diputada federal plurinominal”, cuando soy candidata suplente a diputada por representación proporcional (un dato que era fácil de investigar). Esto fue corregido por la petición que les hice ayer en el texto, pero no en el encabezado. Más adelante, Rosalía Vergara insiste en el punto diciendo “...Pérez-Jaén Zermeño, aspirante a una curul en San Lázaro como plurinominal, es decir, sin hacer campaña política...”. Esa imprecisión no ha sido corregida, y la redacción claramente busca crear una impresión desfavorable de mi participación en el proceso electoral.

2. En el segundo párrafo, la nota señala que mi molestia con Viridiana Ríos fue debido a un artículo que publicó en el New York Times el pasado 5 de abril. El dato es incorrecto. Mi tweet original fue como respuesta a otro que, en su momento, circuló el usuario @Bernardieux, del cual adjunto el enlace.

https://twitter.com/Bernardieux/status/1380004759122362368?s=20

En su nota, Vergara buscó presentarme como una persona molesta por el señalamiento de Ríos respecto a que las clases medias de México están “enamoradas” de los ricos. Dicho señalamiento es totalmente falso.

3. A continuación, agrega: “Pérez-Jaén fue también comisionada del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal del que fue destituida por una reforma a la ley de transparencia”. Nuevamente, los datos son imprecisos y buscando crear una impresión equivocada en el lector. Fui Consejera Ciudadana del Consejo de Información Pública del Distrito Federal (órgano garante de la Ley de Transparencia), el cual desapareció por la reforma a la Ley hecha por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de mayoría perredista, acatando los deseos del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Reforma hecha con el objetivo de destituirnos a los integrantes, siendo yo la única que solicité el amparo contra esta ilegalidad. La reportera pudo haberlo constatado, consultando, en su propia revista, esta nota de Arturo Rodríguez, que alude a los motivos para buscar destituirme Negativa del equipo de AMLO a informar sobre los gastos de transición - Proceso

4. La nota, además, reportó “las reacciones” a mi tweet en forma sesgada y parcial, claramente dirigido a presentar una imagen cuestionable de mi persona. Presenta la idea de que Viridiana Ríos fue inmediatamente arropada y defendida por la opinión pública, y que todos se volcaron en criticarme hasta que ofrecí una disculpa. Sin embargo, cualquiera que revise el debate podrá corroborar que Ríos fue criticada también, con muchos tuiteros apuntando que mi tweet original había sido claramente malinterpretado.

5. Por el señalamiento de inequidad en la nota, que les hice ayer, Proceso incluyó dos tweets de apoyo a mi persona de los periodistas Solange Márquez y José Antonio Crespo, intentando presentar cierto equilibrio. Como les apunté, hubo muchos más tweets de apoyo, que pongo a su disposición. Por ejemplo:

https://twitter.com/CarlaEUrenaA/status/1380688118551080961?s=20

https://twitter.com/analiliamoreno/status/1380385171904593920

https://twitter.com/Funesta/status/1380717614704508929

6. Reitero por este medio que mi intención nunca fue ofender o agredir a Viridiana Ríos por un tema de racismo o clasismo. A lo largo de toda mi vida he dado un ejemplo claro al respecto. No existe una persona que pueda decir que me ha visto comportarme o expresarme en términos racistas o clasistas. Mi crítica a Ríos fue por la forma en la que trata de manipular a la opinión pública. En repetidas ocasiones, ha compartido opiniones plagadas de errores en diversos temas, y cuando verdaderos especialistas le han señalado sus fallos, suele asumir un rol de víctima y apelar a que se le ataca por cuestiones racistas o clasistas, tratando de ese modo de ganar la simpatía del público más allá del verdadero debate de ideas. Esta es una opinión generalizada en redes sociales, y el pasado jueves cientos de personas, literalmente, le contestaron a Viridiana Ríos con críticas en ese sentido. Pero Rosalía Vergara ofreció la imagen de que Viridiana Ríos solo había recibido muestras de apoyo, y yo solo críticas.

7. La reportera tampoco investigó ni corroboró la información que Viridiana Ríos publicó en un tweet, el cual la reportera reprodujo íntegro. Ríos mintió al publicar que yo estaba contactando a periodistas e influencers de Twitter para decirles que la cuenta desde donde había salido mi tweet original era falsa. Rosalía Vergara reprodujo esa mentira, sin buscar verificarla. En este hilo publicado en Twitter, del escritor Adrián Gutiérrez Ávila (@adriangtzavila), podrá verificar el modus operandi de Ríos para agredir, engañar y falsear la información, por cierto, a quien bloqueó posteriormente, tal y como él mismo lo señala.

https://twitter.com/adriangtzavila/status/1380915658741985280

La presente réplica se debe al trato parcial y sesgado del que fui objeto, así como al poco rigor periodístico de la reportera, que solo buscaba la nota amarillista.

Por mi parte, reitero mi rechazo a cualquier manifestación de racismo, clasismo, o cualquier otro modo de discriminación. Reitero también las disculpas que ofrecí por el malentendido, pero repito que mis críticas hacia Viridiana Ríos (y otras personas afines al presidente López Obrador y a la llamada 4T) se centran exclusivamente en sus ideas y el hábito que tiene de dar información imprecisa o equivocada, así como su costumbre de victimizarse para ganar simpatía.

Lo que me sorprende es que ya les había informado el viernes de las imprecisiones (destacadamente que soy suplente de una candidatura a diputación federal), y muchos tuiteros también les hicieron observaciones y este sábado, nuevamente, volvieron a circular la nota con las mismas imprecisiones.

Agradezco a Proceso y a Jorge Carrasco, su director general, por el espacio para ejercer mi derecho de réplica, y quedo a sus órdenes.

Atentamente,

María Elena Pérez-Jaén Zermeño