Ambulantes de la CDMX agreden a feministas que instalaron bazar en Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con palos y a gritos, comerciantes ambulantes desalojaron a un grupo de feministas que había instalado un bazar en las inmediaciones de Bellas Artes y la Alameda Central.

Pese a la intervención de la policía capitalina, la gresca entre mujeres continuó.

“El conflicto, me contaron, se repite cada fin de semana. Hoy escaló hasta estos niveles y puede llegar a más. ¿Qué esperan? Y todo por negarse al ‘pago de piso’”.

Y todo por negarse al "pago de piso"...

En redes sociales, los usuarios compartieron los videos grabados el 10 de abril donde se ve a mujeres y hombres golpear a las feministas con palos y gritarles: “¡no las vamos a dejar que se instalen aquí, montoneras!”

La chica que grabó y subió el video a su cuenta de Instagram pidió a quien viera su video que se imaginara que las chicas estaban vendiendo, como estaban haciendo plantones, en las estaciones del metro y estaban en Bellas Artes y llegaron muchísimos hombres y en su minoría mujeres de los puestos ambulantes de los alrededores a agredirlas con palos.

Les quitaron los puestos, les aventaron sus cosas y ellas empezaron a guardarlas cuando las empezaron a golpear con los palos y las chicas se comenzaron a defender, pero ellas no estaban haciendo nada, ni agrediendo a nadie y ellos llegaron en “súper mal plan” y a ella le dio mucho miedo.

“¡Estoy muy asustada! Las chicas no estaban haciendo nada. Fueron ellas las que llegaron a quitarlas. La verdad que no se vale, chicos. Las chicas no estaban haciendo nada.

“Ellas no estaban molestando a nadie. Estaban simplemente queriendo vender, no estaban agrediendo, no estaban haciendo nada y llegaron estas personas a ofender, a agredir y a empezar a golpearlas con palos. ¡Ya basta!”.

“Les juro que estoy temblando. Las chicas no estaban haciendo nada”, sentenció en su grabación de 5:14 minutos.

En otro video se ve que un hombre y una mujer comienzan a rociarles algún liquido a las muchachas. Reportan que algunas salieron heridas.

“Los ambulantes nos están agrediendo por estar en nuestra protesta feminista porque piensan o creen que este es su territorio. Policías como él solo andan viendo y no hacen nada porque están pagados por ellos. Tenemos compañeras lesionadas. Necesitamos que nos manden a Marabunta, por favor”, pidió otra chica.

Había un oficial de tránsito que solo se limitó a ver. No trato de reportar lo que sucedía, interceder.. nada



Había un oficial de tránsito que solo se limitó a ver. No trato de reportar lo que sucedía, interceder.. nada

Vi a oficiales de @SSC_CDMX frente a bellas Artes; y a pesar de la lo notorio de la trifulca y lo mucho que duró, ninguna autoridad se hizo presente .

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con escudos antidisturbios, pero los comerciantes siguieron golpeando a las mujeres y ellas respondieron arrojándoles gas.

“¡Otra vez tiene encapsuladas a las feministas al lado de Bellas Artes! ¿Qué onda?”, publicó una usuaria.