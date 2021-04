Salgado Macedonio "reacciona como un hombre lastimado": Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, opinó que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio “reacciona como un hombre lastimado”, luego de que éste lanzó amenazas contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) porque le negaron el registro como candidato a la gubernatura de Guerrero, debido a que no presentó su informe de gastos de precampaña.

El líder de la mayoría en el Senado consideró que Salgado “se extralimitó”, pero también estimó que se trata de una “reacción natural”, después de que el órgano electoral “le intenta cercenar o le intenta conculcar su derecho a participar políticamente para gobernar su pueblo”.

En conferencia de prensa, Monreal llamó a su compañero de bancada y de partido a “meditar” y agotar el camino de la ley, pues aseguró que si se estira más la liga “nadie va a ganar”.

“Creo que debemos todo, ponerle hielo a la situación, enfriar nuestros ánimos y buscar caminos de entendimiento racional”, apuntó el legislador morenista.

Al preguntarle su postura sobre el llamado de Salgado Macedonio para que sus simpatizantes vayan a casa del consejero presidente Lorenzo Córdova --en un escenario con un ataúd de fondo y una corona fúnebre al frente--, el exgobernador de Zacatecas dijo que no está de acuerdo, pues “que todos los servidores públicos merecen respeto”.

“Solicitar a simpatizantes llevar ataúdes o lastimar en domicilios particulares a funcionarios, no comparto. Creo que hay formas de agotar esas instancias de manera ecuánime, racional, jurisdiccional, política, y es a lo que yo me someto”, expresó.

--¿Le pedirán a Félix que se desdiga de ese tipo de amenazas? --preguntó un reportero.

--No, Félix está bastante grandecito, yo no soy pilmama de nadie. Félix es un hombre con experiencia política y con capacidad de análisis y no lo necesita. Félix habrá de tomar sus decisiones y Félix habrá de actuar con toda entereza y firmeza, como siempre ha actuado --respondió.

Luego añadió: “Yo le tengo respeto a Félix, es amigo, es más, no puedo negar que soy amigo de Félix Salgado, y le deseo suerte y le deseo que todo se resuelva conforme a la ley y que actuemos con tolerancia, prudencia y mucha mesura, que le hace falta al país”.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del INE emitir en 48 horas (plazo que se cumple este martes) una nueva resolución sobre los casos de Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, por no haber presentado un informe de ingresos y gastos de precampaña como marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

Según Monreal, como el Tribunal “dictaminó que fue un exceso y una desproporción” la determinación del INE, “no pueden volverle a aplicar esa sanción de cancelarle su registro”.

Abundó: “Me parece que hubo un exceso en la sanción aplicada a los dos candidatos a gobernadores, y esas son las reacciones, aun cuando no esté de acuerdo con algunas de ellas”.