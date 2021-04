Sergio Mayer invita a Frida Sofía a denunciar penalmente a Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Cuatro días después de que Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de haber abusado de ella y acosado sexualmente desde que tenía cinco años de edad, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, la invitó a denunciarlo formalmente ante las autoridades.

“De ella depende. Ella decidirá si además de hacer la denuncia mediática quiere hacer la denuncia penal, depende de la víctima. La parte más importante para que se llegue la justicia es que las víctimas hagan la denuncia”, explicó el legislador de Morena.

Noticias Relacionadas Enrique Guzmán es acusado de abuso sexual por su nieta Frida Sofía

Recordó que desde 2020, los diputados federales aprobaron una iniciativa para ampliar el plazo de la prescripción de delito de abuso a menores, por lo que todavía puede ir a denunciar.

“Aprobamos una iniciativa donde se amplía el plazo para la prescripción de ese tipo de delitos, de abusos a menores. Entonces, se abre un panorama muy importante para esas víctimas, que sepan que no prescribe, o sea ya hay un margen mucho más grande y mucho más amplio para que las víctimas que tomen la decisión de hacer la denuncia, por haber tenido abusos sexuales en la infancia, sepan que lo pueden hacer y la parte más importante es que abran, que lo digan, que lo expliquen y que tenga esa catarsis de hacer la denuncia y si no la hay, pues no habrá consecuencias jurídicas”, explicó.

¿Qué le pasó a Frida Sofía?

El 7 de abril, Frida Sofía confesó, en una entrevista con el conductor del programa de espectáculos “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante, que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, la había manoseado, desde los 5 años.

“Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco”, aseguró.

“Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere y pues a esa edad no tienen ni idea, no tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal y qué asco.”

Frida Sofía dijo que siente desprecio por su abuelo. “Lo odio. Si el mundo supiera. Es un delito”, indicó y aseguró que guardó silencio porque se sentía culpable, además de que esa esa situación la volvió a enfrentar con las eventuales parejas de su madre, la cantante Alejandra Guzmán.

En Instagram, Frida Sofía escribió: “Me robaste la inocencia, mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi seguridad, mi intimidad, mi valor y hasta mi voz… YA NO MÁS. #nomecallomas”.

¿Qué respondió Enrique Guzmán?

El cantante de 78 años primero la denostó en sus redes sociales, la tildó de enferma mental, de ser inestable psicológicamente, que necesitaba ayuda psiquiátrica y hasta creó el hashtag #fridamiente y dio a entender que era una estrategia para promocionar un disco, y aseguró que él “era un caballero”.

Después, en el programa “Ventaneando” de TV Azteca lloró y aseguró: “En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano… Juro por mis hijos.”

¿Qué dijo Alejandra Guzmán?

El domingo 11 de abril, la cantante Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre y le pidió que se acerque a ella para buscarle un terapeuta y arreglar su relación familiar.

“Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, indicó en un video de 1:29 minutos, publicado en Instagram.

“Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí.”

Frida Sofía le respondió en Instagram diciendo que le entristece que siga con su farsa y diga eso de su abuelo cuando sabe perfectamente quién es él.

“Sabes que violaba y les pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de personas en sus ojitos morados, a ti tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y ¿sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad? Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación del abuso, el esconder lo indescondible (sic)”.

No estás sola, Frida Sofía. Yo te creo. pic.twitter.com/sqigS5R1P9 — Museo Mexicano del Machismo (@del_machismo) April 11, 2021

La reacción del padre

Pablo Moctezuma reveló al programa de espectáculos “De Primera Mano” qué sintió cuando supo de la denuncia de Frida Sofía.

“Sorprendido de todo esto que ha salido a la luz ahora, estas nuevas declaraciones, tan fuertes de mi hija hacia este señor, lo cual obviamente no tengo duda alguna y apoyo al cien por ciento.”

Contó que nunca tuvo una buena relación con Enrique Guzmán, porque siempre abusó de Alejandra pues la golpeaba y la estafaba.

Colectivos feministas reaccionan

“Las Brujas del Mar” se refirió al caso de Frida Sofía: “¿Se dan cuenta como Enrique Guzmán intenta manipular a Gustavo Adolfo Infante culpándolo de que se haya exhibido como lo que es, un abusador y violador?

“Está exigiéndole que respete el ‘pacto patriarcal’, pero lo que no se da cuenta (al parecer) es que justamente está actuando como todos los culpables, haciendo ver a la víctima, en este caso Frida Sofía, como una loca que quiere atención y habla del TLP (Trastorno Límite de Personalidad) que padece, sosteniéndose de su padecimiento para hacerla ver como mentirosa.”

u201cu00bfSe dan cuenta como Enrique Guzmu00e1n intenta manipular a Gustavo Adolfo Infante culpandolo de que se le haya exhibido... Posted by Las brujas del mar on Thursday, April 8, 2021

Los grupos Marea Verde México, Brujas Insurrectas, Mamá Feminista, Apapacho Sororo y Colectiva Raíces de Rebeldía, entre otras, manifestaron su apoyo a Frida Sofía.

“Quienes trabajamos acompañando a niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual, conocemos bien lo que causa la revictimización y el mensaje que da a las mujeres que aún callan la violencia que han vivido. A Frida y a todas, nosotras les creemos.”

Recuerdan el sexismo de Enrique Guzmán

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos

“Enrique Guzmán besando en la boca a Alejandra Guzmán y sabroseándosela y se justifica diciendo que no está mal porque es su hija. Y Alejandra dice que hay que agarrarle las manos porque su papá es mano larga. Y hay quien no le cree a Frida Sofía de que Enrique Guzmán la manoseaba.”

Enrique Guzmán besando en la boca a Alejandra Guzmán y sabroseandosela, y se justifica diciendo que no está mal porque es su hija.

Y Alejandra dice que hay que agárrale las manos porque su papá es mano larga.



Y hay quien no le cree a Frida Sofia de que Enrique la manoseaba. pic.twitter.com/LeRRNx0RxB — Lalo Garrido (@Lalogale) April 8, 2021

“Verónica Castro en su programa junto a Enrique Guzmán reviven el momento cuando el tocó su pecho. En el programa de La Tocada en 1996 ella llega con una armadura bromeando para que él no la tocara y él toca su parte trasera.”

Verónica Castro en su programa juntó a Enrique Guzmán reviven el momento cuándo el tocó su pecho.

En el Programa de La Tocada en 1996

ella llega con una armadura bromeando para que el no la tocará y el toca su parte trasera. pic.twitter.com/KbE3Om4B6L — PizzaDeJamón (@PizzaDeJamn2) April 8, 2021

En otro video, el cantante comentó: “Andan con escotes y luego se enojan porque las violan. Ellas lo provocan.”

Hace unos años decía: "Andan con escotes y luego se enojan porque las violan, ellas lo provocan" pic.twitter.com/Fx4FUDgbhd — Lalo Garrido (@Lalogale) April 8, 2021

“Cuando Silvia Pinal lo acusó de haberla violado se burló y dijo: “No sé, seguramente. Más bien ella me violó a mi porque es más grande que yo”, compartió el mismo usuario en un hilo de Twitter.

Cuando Silvia Pinal lo acusó de haberla violado se burló dijo: "No sé, seguramente. Más bien ella me violó a mi porque es más grande que yo" pic.twitter.com/n30I5r6MFj — Lalo Garrido (@Lalogale) April 8, 2021

También otro en donde Guzmán manosea a Verónica Castro y ella molesta se la retira.