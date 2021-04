Alcalde de Tierra Blanca incumple promesa de campaña, pobladores enfurecen y casi lo linchan

GUANAJUATO, Gto., (apro).- A los habitantes de Cerro Colorado, comunidad indígena del municipio de Tierra Blanca -en el Noreste del estado- les colmó el plato que en el último año de su trienio, el alcalde panista Pedro Pueblito Hernández García se negara a aprobar la pavimentación del camino de acceso a ese poblado, tal como lo prometió cuando se lo pidieron en su campaña en el 2018.

No sólo no ocurrió así, sino que ya en la última etapa de su trienio, en la sesión de Ayuntamiento del jueves 8 de abril en la que se incluyó esta pavimentación en un paquete de cinco comunidades, Pedro Pueblito Hernández votó expresamente por dejar a Cerro Colorado fuera del proyecto.

Su voto de calidad desempató la votación que se había dado en la sesión para este paquete del programa “Conectando mi camino rural”, mismo que se realizaría con un presupuesto de 70/30; es decir, un 70 por ciento de recursos del gobierno del estado y el 30 por ciento restante, del erario municipal, un total de 18 millones de pesos.

Para el alcalde, la única obra a rechazar era precisamente la de Cerro Colorado. Las otras cuatro llevaban su aval. En esa negativa fue respaldado por dos regidores de su partido, el PAN, así como dos del PRD.

A favor de mantener el camino de Cerro Colorado dentro del paquete votaron la síndica y un regidor del PAN, dos regidores del Partido Verde y una regidora del PRI.

En Tierra Blanca se cree que el origen de esta negativa radica en los conflictos entre el presidente municipal y la síndica (también del PAN) Romina Martínez, originaria de Cerro Colorado y quien impulsaba la obra. Su ríspida relación ha quedado evidenciada en varias de las sesiones del mismo Cabildo.

A fin de cuentas, en la sesión imperó el voto de calidad del alcalde para desempatar el acuerdo, y la obra quedó fuera.

Ubicada a unos 4 kilómetros de la cabecera de Tierra Blanca, enclavada en la región de más alta marginalidad de Guanajuato, la comunidad indígena de Cerro Colorado lleva ese nombre por el color rojizo de la tierra del Cerro de la Santa Cruz.

Hay alrededor de 170 viviendas con poco más de mil habitantes, de los cuales alrededor de 200 hablan otomí o viven en hogares donde alguno de sus integrantes habla esta lengua indígena.

La comunidad esperaba desde hace años la pavimentación del camino de acceso, y el actual presidente municipal fue el más reciente candidato que se comprometió a llevarla a cabo en la campaña del 2018.

Por eso, un grupo de habitantes de Cerro Colorado se presentó al día siguiente de la sesión de Ayuntamiento (el viernes 9) al Palacio Municipal y exigió ver al alcalde, para hacerle el reclamo.

Ya con la gente frente a él, el alcalde negó haber rechazado la obra y les pidió tiempo para volver a reunir al Cabildo para modificar la resolución e incluirla en el programa.

Los manifestantes le exigieron convocar a síndicos y regidores en ese momento para “ver con sus propios ojos” la sesión.

Dos negativas que encendieron la protesta

Ante la promesa del alcalde de expedir la convocatoria, regresaron el sábado.

Para ese día, todos los integrantes del Ayuntamiento estaban en la Presidencia, debido al cariz que había tomado el reclamo de los habitantes de Cerro Colorado, así que la sesión de realizó con el único punto a tratar: el paquete de obras del programa “Conectando mi camino rural”.

Y sí, ante sus ojos y oídos en el salón de Cabildos, los vecinos de la comunidad indígena vieron y escucharon nuevamente una votación empatada. El secretario del Ayuntamiento se dirigió al alcalde Hernández García y le solicitó, una vez más, presentar su voto de calidad para desempatar.

El primer edil no se anduvo por las ramas: votó de la misma manera que el jueves 8, a favor del paquete, pero en contra de que se incluyera el camino a Cerro Colorado. Alegó que no tenía conocimiento de ese proyecto y que no estaba de acuerdo en que “se hicieran así las cosas”.

Al final de esta sesión, una de las regidoras comentó frente a los habitantes de la comunidad que estaban presentes: “Esto es porque él trae problemas personales con Romina, y de ahí…se queda para la historia, parte de esto va a servir para que allá afuera se den cuenta…”.

“Ustedes ya se dieron cuenta de cómo están las cosas; en éste y en otros proyectos siempre estamos empatados”, dijo otro regidor.

“Se vienen las votaciones y ahí andan también”, les contestó una mujer de la comunidad.

Para ese momento, el alcalde había tomado ya la previsión de mandar llamar a los elementos de la Policía Municipal para que permanecieran en el Palacio. La gente de Cerro Colorado se aguantó a que terminara la sesión, momento en que Pedro Pueblito salió rápidamente del salón junto con los regidores que votaron junto con él y se encerraron en su oficina.

Fue entonces cuando, ya enardecida, la gente empezó a gritarle su reclamo.

Los videos que registraron varios momentos de la protesta muestran a decenas de personas dentro y fuera del Palacio Municipal, mientras que policías municipales, con sus armas largas en mano, se desplegaron.

La protesta se prolongó hasta el domingo.

“¡Lléveselo por ratero!”, fue uno de los tantos gritos que se escucharon cuando, literalmente, policías municipales rescataron al alcalde, que fue escoltado hasta una de las patrullas, con la camisa abierta y rota.

Los preventivos permanecieron empuñando sus rifles, frente al grupo de mujeres y hombres cuyo único reclamo era la pavimentación del camino a su localidad. Se lanzaron piedras y al menos una patrulla sufrió daños. Pero también se hicieron algunos disparos, presuntamente disuasivos, por parte de los preventivos.

Entrevistado vía telefónica, el regidor panista José Guadalupe García Félix dijo a Apro que decidió votar a favor de todo el paquete “porque no me pareció correcto estar en contra de las obras que son para todo el municipio, todas las comunidades”.

Y ratificó que, durante la campaña del 2018, al visitar la comunidad el actual alcalde había recibido la petición de pavimentar el acceso y ofreció llevarlo a cabo cuando ganara la elección.

Pero desde el Comité municipal del PAN, se condenaron “los actos violentos derivados de situaciones acontecidas el sábado 10 de abril del presente año, en torno a desacuerdos vertidos con personas de algunas comunidades del municipio y con algunos miembros del H. Ayuntamiento en turno, incluyendo al alcalde”.

En un comunicado, el comité municipal invitó a “establecer un diálogo abierto y respetuoso, pero sobre todo se proteja la integridad de todos y cada uno de los actores”.

Tras las protestas del fin de semana, este lunes el municipio amaneció en una cierta calma, motivada por el compromiso que desde el gobierno del estado se asumió para cumplir con la pavimentación del camino a la comunidad indígena.

“La presidencia municipal de Tierra Blanca realiza sus actividades de manera normal una vez concluida la reunión realizada entre representantes de la Secretaría de Gobierno, autoridades municipales y habitantes de la comunidad Cerro Colorado. Se llegó al acuerdo para que se ejecute la obra de pavimentación del camino a la comunidad en mención, la cual será realizada en su totalidad por parte de Gobierno del Estado en cumplimiento a la petición de los habitantes”, informó la Secretaría de Gobierno del estado.

Este lunes, el presidente municipal no se presentó al Palacio; no ha contestado llamadas y varios de los regidores desconocen su paradero, aunque la secretaria de gobierno, Libia García, afirmó “estar en contacto directo” con él.